Замість протестів: росіяни набивають тату на підтримку України та проти вторгнення РФ (фото)
Деякі з них так не хочуть забувати про криваві події в Україні, а хтось зробив це через переживання за родичів, які там перебувають.
У Росії опозиційно налаштовані громадяни почали робити татуювання як протест проти вторгнення в Україну та виступаючи за мир. Такий спосіб виступити проти дій російської влади пов'язаний з тим, що в країні майже не залишилося можливості для антивоєнного висловлювання, і за це можна отримати тюремний термін. Про це пише видання "Медуза".
На початку липня журналісти попросили читачів надіслати фото своїх антивоєнних татуювань, зроблених після 24 лютого.
"Деякі читачі зазначають, що антивоєнні татуювання фактично дозволяють їм щодня виходити в одиночні пікети проти війни. У метро, офісі чи супермаркеті люди показують одне одному, що вони не самотні", — пишуть журналісти.
Деякі росіяни пишуть, що так висловлюють протест, а деякі зробили татуювання, щоб не забувати, що війна в Україні продовжується.
"Не хочу, щоб мій мозок забував. Щоранку, вмиваючись перед дзеркалом, я згадуватиму про звірства в Бучі, обстріли Кременчука й усі інші жахи війни, які раніше здавалися неприпустимими," — пише один із читачів "Медузи".
Хтось зробив тату через переживання за родичів, які перебувають в Україні. В однієї дівчини померла бабуся від зневоднення в окупованому Рубіжному Луганської області, татуювання вона присвятила їй.
"Татуювання зроблене 31 травня 2022 року в республіці Дагестан. Сьогодні тут у кожному аулі бабусі в'яжуть чорні хустки й оплакують своїх загиблих", — діляться росіяни.
Нагадаємо, 13 липня Фокус писав, що, за даними опитувань, лише 30% росіян виступають проти закінчення війни Росії на території України. Дослідження показало, що чим старші респонденти, тим більше серед них послідовників продовження нинішньої політики Путіна щодо України.
Раніше, 4 червня в Росії на антивоєнний мітинг вийшла дівчина із зашитим ротом. Невдовзі після початку пікету її затримали та відвезли до поліції. Протестувальниця розповіла, що туди їй викликали швидку, аби зняти нитки.