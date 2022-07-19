Замість протестів: росіяни набивають тату на підтримку України та проти вторгнення РФ (фото)

Деякі з них так не хочуть забувати про криваві події в Україні, а хтось зробив це через переживання за родичів, які там перебувають.

У Росії опозиційно налаштовані громадяни почали робити татуювання як протест проти вторгнення в Україну та виступаючи за мир. Такий спосіб виступити проти дій російської влади пов'язаний з тим, що в країні майже не залишилося можливості для антивоєнного висловлювання, і за це можна отримати тюремний термін. Про це пише видання "Медуза".

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На початку липня журналісти попросили читачів надіслати фото своїх антивоєнних татуювань, зроблених після 24 лютого.

"Деякі читачі зазначають, що антивоєнні татуювання фактично дозволяють їм щодня виходити в одиночні пікети проти війни. У метро, офісі чи супермаркеті люди показують одне одному, що вони не самотні", — пишуть журналісти.

Деякі росіяни пишуть, що так висловлюють протест, а деякі зробили татуювання, щоб не забувати, що війна в Україні продовжується.

"Не хочу, щоб мій мозок забував. Щоранку, вмиваючись перед дзеркалом, я згадуватиму про звірства в Бучі, обстріли Кременчука й усі інші жахи війни, які раніше здавалися неприпустимими," — пише один із читачів "Медузи".

Хтось зробив тату через переживання за родичів, які перебувають в Україні. В однієї дівчини померла бабуся від зневоднення в окупованому Рубіжному Луганської області, татуювання вона присвятила їй.

"Татуювання зроблене 31 травня 2022 року в республіці Дагестан. Сьогодні тут у кожному аулі бабусі в'яжуть чорні хустки й оплакують своїх загиблих", — діляться росіяни.

Нагадаємо, 13 липня Фокус писав, що, за даними опитувань, лише 30% росіян виступають проти закінчення війни Росії на території України. Дослідження показало, що чим старші респонденти, тим більше серед них послідовників продовження нинішньої політики Путіна щодо України.

Раніше, 4 червня в Росії на антивоєнний мітинг вийшла дівчина із зашитим ротом. Невдовзі після початку пікету її затримали та відвезли до поліції. Протестувальниця розповіла, що туди їй викликали швидку, аби зняти нитки.