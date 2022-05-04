"Мовчати не можна": в РФ на антивоєнний пікет вийшла дівчина із зашитим ротом (фото)

Незабаром після початку пікету Надію Сайфутдінову затримали і відвезли в поліцію. Протестувальниця розповіла, що туди їй викликали швидку, щоб зняти нитки.

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У російському місті Єкатеринбург дівчина Надія Сайфутдінова вийшла на одиночний пікет із плакатом проти війни в Україні. На знак протесту вона зашила собі рота, а невдовзі її затримали і відвезли до відділку поліції. Про це протестувальниця розповіла російському ресурсу "ОВД-інфо Live".

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Затриману доправили до місцевого відділку поліції. На допомогу до неї їде адвокат Федір Акчермишев, котрий співпрацює з "ОВД-інфо".

"Рот реально зашитий голкою і нитками. У відділок викликали швидку, щоб оглянути пошкодження і видалити нитки. Я його сама зашила", — розповіла затримана дівчина.

На плакаті в пікетниці були написані слова "Мовчати не можна". А також перероблені рядки з антиутопічного роману Джорджа Орвелла "1984": "Війна це мир, свобода це рабство, незнання це сила". На плакаті дівчина додала до цих слів приставку "не".

Нагадаємо, 27 квітня ФСБ Росії повідомило, що затримало в Бєлгороді двох росіян-прихильників "українського нацизму". Затримані розповіли, що нібито шукали методи протидії ЗС РФ та планували знищити залізничне полотно у Бєлгородській області, а також хотіли вийти на силові структури України, щоб узгоджувати подальші дії.

Раніше, 13 березня на антивоєнних мітингах у містах Росії було затримано понад 700 людей. Тоді поліція затримувала навіть журналістів, які були на редакційному завданні.