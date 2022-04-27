У Бєлгороді затримали двох "диверсантів-прихильників українського нацизму", — ФСБ (відео)

Затримані розповіли, що нібито шукали методи протидії ЗС РФ та планували знищити залізничне полотно в Бєлгородській області, а також вийти на силові структури України, щоб узгоджувати з ними подальші дії.

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У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що затримано двох "диверсантів-прихильників українського нацизму", які направляли на український сайт "Миротворець" відомості про російських військових, які беруть участь у війні проти України. Про це повідомляє російське новинне агентство "РІА НОВИНИ".

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"Під час підготовки диверсії на об'єкті транспортної інфраструктури в Бєлгородській області затримано 2 росіян — прихильників українського нацизму, порушено кримінальну справу, затримані дають свідчення", — заявили у ФСБ.

Затримані на камеру заявили, що нібито з початку повномасштабного вторгнення Росії зайняли антиросійську позицію та шукали методи протидії російським військовим на території Бєлгородської області, що межує з Україною.

Один із затриманих розповів, що шукав на карті, де знаходяться залізничні колії, щоб зрозуміти, якими з них пересуваються ешелони російської техніки й вивести їх з ладу.

"Крім того, я надсилав на сайт "Миротворець" дані на військовослужбовця та шукав виходи на силові структури України. Зокрема, СБУ, щоб наші дії з ними якось погодити", — сказав затриманий.

Інший "прихильник українського нацизму" сказав, що планував знищити залізничне полотно, викручуючи гвинти та послаблюючи кріплення.

"Всі ці дії мали розголосити поширенням інформації в інтернеті", — заявив він.

Нагадаємо, 25 квітня ФСБ звинуватила СБУ у спробі вбити російського пропагандиста Володимира Соловйова. Працівники російського відомства заявили, що члени затриманої групи нібито діяли за наказом СБУ, а курували їх із ЦРУ. Із собою в них нібито були наркотики, обріз та тисячі набоїв.

Раніше, 19 квітня СБУ затримала ДРГ агентів ФСБ у Дніпрі. Затримані розповіли, що їхню групу сформовано ще у 2015 році й вона одразу отримала статус законсервованої, лише періодично виконуючи доручення ФСБ.