В Белгороде задержали двух "россиян-сторонников украинского нацизма", — ФСБ (видео)

Задержанные рассказали, что якобы искали методы противодействия ВС РФ и планировали уничтожить железнодорожнее полотно в Белгородской области, а также выйти на силовые структуры Украины, чтобы согласовывать с ними дальнейшие действия.

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В Федеральной службе безопасности России заявили, что были задержаны двух "россиян-сторонников украинского нацизма", которые направляли на украинский сайт "Миротворец" сведения о российских военных, участвующих в войне против Украины. Об этом сообщает российское новостное агентство "РИА НОВОСТИ".

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"При подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры в Белгородской области задержаны 2 россиян — сторонников украинского нацизма, возбуждено уголовное дело, задержанные дают признательные показания", — заявили в ФСБ.

Задержанные на камеру заявили, что якобы с начала полномасштабного вторжения России заняли антироссийскую позиции и искали методы противодействия российским военным на территории Белгородской области, граничащей с Украиной.

Один из задержанных рассказал, что искал по карте, где находятся железнодорожнее пути, чтобы понять, по каким из них передвигаются эшелоны российской техники и вывести их из строя.

"Кроме того, я отправлял на сайт "Миротворец" данные на военнослужащего и искал выходы на силовые структуры Украины. В частности, СБУ, чтобы наши действия с ними как-либо согласовать", — сказал задержанный.

Другой "сторонник украинского нацизма" сказал, что планировал уничтожить железнодорожнее полотно путем выкручивания винтов и ослабление крепежей.

"Все эти действия должны были быть преданны огласки путем распространения информации в интернете", — заявил он.

Напомним, 25 апреля ФСБ обвинила СБУ в попытке убить российского пропагандиста Владимира Соловьева. Работники российского ведомства заявили, что члены задержанной группы якобы действовали по приказу СБУ, а курировали их из ЦРУ. При себе у них якобы были наркотики, обрез и тысячи патронов.

Ранее, 19 апреля СБУ задержала ДРГ агентов ФСБ в Днепре. Задержанные рассказали, что их группа была сформирована еще в 2015 году и сразу получила статус законсервированной, лишь периодически выполняя поручения ФСБ.