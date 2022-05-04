"Молчать нельзя": в РФ на антивоенный пикет вышла девушка с зашитым ртом (фото)

Вскоре после начала пикета Надежду Сайфутдинову задержали и отвезли в полицию. Протестующая рассказала, что туда ей вызвали скорую, чтобы снять нитки.

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В российском городе Екатеринбург девушка Надежда Сайфутдинова вышла на одиночный пикет с плакатом против войны в Украине. В знак протеста она зашила себе рот, а вскоре ее задержали и увезли в отделение полиции. Об этом протестующая рассказала российскому ресурсу "ОВД-инфо Live".

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Задержанную доставили в местный отдел полиции. На помощь к ней едет адвокат Федор Акчермышев, который сотрудничает с "ОВД-инфо".

"Рот реально зашит иглой и нитками. В отдел вызвали скорую, чтобы осмотреть повреждение и удалить нитки. Я его сама зашила", — рассказала задержанная девушка.

На плакате у пикетчицы были написаны слова "Молчать нельзя". А также переделанные строчки с антиутопического романа Джорджа Оруэла "1984": "Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — это сила". На плакате девушка добавила к этим словам приставку "не".

Напомним, 27 апреля ФСБ России сообщило, что задержало в Белгороде двух россиян-сторонников "украинского нацизма". Задержанные рассказали, что якобы искали методы противодействия ВС РФ и планировали уничтожить ЖД полотно в Белгородской области, а также хотели выйти на силовые структуры Украины, чтобы согласовывать дельнейшие действия.

Ранее, 13 марта на антивоенных митингах в городах России были задержаны более 700 человек. Тогда полиция задерживала даже журналистов, которые были на редакционном задании.