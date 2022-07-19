В Ирландии 150 украинских беженцев будут жить в палатках на военной базе (фото)

Перед поселением на территории военной базы в графстве Мит, украинцы около недели прожили в заброшенном здании аэропорта в Дублине.

В Департаменте по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи Ирландии, который отвечает за размещение беженцев в стране сообщили, что 150 беженцев из Украины будут размещены в палатках на территории военной базы. Об этом сообщает ирландское издание Breaking News.

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Ранее украинцы, прибывшие в Ирландию, в течение недели вынуждены были проживать в заброшенном помещении в аэропорту Дублина, поскольку из-за нехватки государственного жилья у них не было других вариантов. Поэтому властями было принято решение временно разместить их на базе Горманстон в больших армейских палатках.

[ + – ] Палаточный лагерь военной базы Горманстон

Министр по делам интеграции Родерик О'Горман ранее заявил, что размещение беженцев в палаточном лагере не предполагается как долгосрочное, а люди будут находиться в нем максимум неделю, где в каждой палатке будет размещено до 16 человек. Кроме того, для обеспечения комфортного проживания в условиях достаточно жаркой погоды в стране некоторые палатки и столовая будут оборудованы кондиционером.

"Компании, управляющей объектами, поручено установить кондиционеры в палатке отдыха и столовой. Будут рассмотрены и другие меры для обеспечения комфорта тех, кто занимает жилье", — сообщили в Департаменте.

[ + – ] внутренний вид палатки для беженцев

Тем не менее, в организации поддержки беженцев "Дорас", исполнительным директором которой является Джон Ланнон, выразили обеспокоенность тем, что беженцы, спящие на полу и в палатках в Ирландии, могут стать некой "новой тревожной нормой", если не принять срочных мер. Ланнон отметил, что беженцы, прибывающие в Ирландию, сталкиваются с ухудшающимися условиями проживания и с отсутствием базовых стандартов жилья.

"Мы говорим о людях, которые спасаются бегством, о людях, переживших ужасы войны и ищущих безопасное место для отдыха и убежища. Хотя многие из тех, с кем мы работаем, благодарны за любую пищу и кров, реальность такова, что люди нуждаются и заслуживают большего, чем спать на полу или в палатках", — подчеркнул Ланнон.

По его словам, опыт поселения беженцев в палаточных лагерях, несмотря на то, что это декларируется как временная мера, может стать новой нормой, и особенно это опасно в зимних условиях.

Ланнон добавил, что правительство предупредило о 100 тысячах украинских беженцев, однако от этого заявления проблемы с жильем не исчезнут, несмотря на то, что организация работает в полную силу.

Ранее Фокус опубликовал первую десятку государств с наибольшим количеством переселенцев. В публикации можно получить ответы на распространенные вопросы, с которыми сталкиваются украинцы за рубежом. В частности проанализировали, как изменились условия финансовой помощи, пускают ли обратно в страну выехавших, что с работой, медицинским обслуживанием и обучением детей и т.д.