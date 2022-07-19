В Ірландії 150 українських біженців житимуть у наметах на військовій базі (фото)

Перед поселенням на території військової бази у графстві Міт, українці майже тиждень прожили у занедбаній будівлі аеропорту в Дубліні.

У Департаменті у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді Ірландії, який відповідає за розміщення біженців у країні, повідомили, що 150 біженців з України будуть розміщені в наметах на території військової бази. Про це повідомляє ірландське видання Breaking News.

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Раніше українці, які прибули в Ірландію, протягом тижня змушені були проживати у занедбаному приміщенні в аеропорту Дубліна, оскільки через брак державного житла вони не мали інших варіантів. Тому влада ухвалила рішення тимчасово розмістити їх на базі Горманстон у великих армійських наметах.

[ + – ] Наметовий табір військової бази Горманстон

Міністр у справах інтеграції Родерік О'Горман раніше заявив, що розміщення біженців у наметовому таборі не передбачається як довгострокове, а люди будуть знаходитися в ньому максимум тиждень, де в кожному наметі буде розміщено до 16 осіб. Крім того, для забезпечення комфортного проживання в умовах досить спекотної погоди в країні деякі намети та їдальня будуть обладнані кондиціонером.

"Компанії, яка керує об'єктами, доручено встановити кондиціонери в наметі відпочинку та їдальні. Будуть розглянуті й інші заходи для забезпечення комфорту тих, хто займає житло", — повідомили в Департаменті.

[ + – ] Внутрішній вигляд намету для біженців

Тим не менш, в організації підтримки біженців "Дорас", виконавчим директором якої є Джон Ланнон, висловили стурбованість тим, що біженці, які сплять на підлозі та в наметах в Ірландії, можуть стати якоюсь "новою тривожною нормою", якщо не вжити термінових заходів. Ланнон зазначив, що біженці, які прибувають до Ірландії, стикаються з умовами проживання, що погіршуються, і з відсутністю базових стандартів житла.

"Ми говоримо про людей, які рятуються втечею, про людей, які пережили жахи війни і шукають безпечне місце для відпочинку та притулку. Хоча багато хто з тих, з ким ми працюємо, вдячні за будь-яку їжу та дах, реальність така, що люди потребують і заслуговують більшого, ніж спати на підлозі або в наметах", — наголосив Ланнон.

За його словами, досвід поселення біженців у наметових таборах, незважаючи на те, що це декларується як тимчасовий захід, може стати новою нормою, й особливо це є небезпечним у зимових умовах.

Ланнон додав, що уряд попередив про 100 тисяч українських біженців, проте від цієї заяви проблеми із житлом не зникнуть, незважаючи на те, що організація працює на повну силу.

Раніше Фокус опублікував першу десятку держав із найбільшою кількістю переселенців. У публікації можна отримати відповіді на найпоширеніші питання, з якими стикаються українці за кордоном. Зокрема проаналізували, як змінилися умови фінансової допомоги, чи пускають назад у країну тих, хто виїхав, що з роботою, медичним обслуговуванням і навчанням дітей тощо.