"Это была моя работа": новая глава МИД Бельгии посетила Крым и назвала его "российским"

Аджа Лябиб посещала полуостров в 2021 году в качестве телеведущей и журналистки. Она заявила, что для того, чтобы попасть в Крым, нужна российская виза.

Новая министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в беседе с телеведущим канала RTBF рассказала о своей поездке во временно оккупированный Крым в июле 2021. На вопрос возвращалась ли она с Украины или России, Лябиб уклончиво ответила, что для того, чтобы приземлиться в аэропорту Симферополя нужна российская виза. Но чуть позже в этом же эфире, Лябиб вскользь сказала, что посетив фестиваль "Глобальные ценности" в Крыму, она поехала в Россию.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Во время эфира глава МИД включила прямую речь жителя Севастополя, у которого она брала интервью, будучи на время посещения журналисткой и телеведущей. Прохожий ей сказал что "в Крыму всегда была русская культура и никакого связи с украинской культурой". При этом Лябиб отметила, что ответ мог бы быть другим в зависимости от того, кто был бы у микрофона.

"Конечно, ответ был бы другим, если бы я протянула микрофон крымскому татарину или украинцу", — отмечает Лябиб.

Поездка Аджи Лябиб в Крым

В 2021 году будущая глава МИД Бельгии посетила в Крыму фестиваль "Глобальные ценности", который был организован при поддержке Севастопольского драматического театра им. Луначарского, и опубликовала в Facebook пост об этом.

Также она выложила фото из Ливадийского дворца с экспозицией Ялтинской конференции 1945 года. В комментариях Лябиб написала — "как будто сама была там".

Однако информация в Википедии о ее поездке в Крым была отредактирована. Об этом написал бельгийский депутат Нового фламандского альянса (N-VA) Петер де Роовер. Он заметил, что вскоре перед назначением Лябиб на должность министра, ее резюме почистили, и там, где говорилось о посещении Крыма, информацию изменили.

"Ваше резюме в Википедии тщательно почистили. Среди прочего, 15 июля было удалено следующее — "2021: поездка в Ливан и Россию… К 15.07 ваша поездка в Крым была поездкой в ​​"Россию" а не "в Украину", — написал он в Twitter.

На это Лябиб ответила, что она ездила в Крым в качестве журналиста, и это просто была ее работа.

"Возможно, вы не заметили, просматривая мои социальные сети, что до того, как стать министром, я был журналистом. Эта поездка была частью моей журналистской работы", — ответила она.

Ранее сообщалось, что в Киеве 11 июля возобновило свою работу посольство Бельгии. В качестве посла прибыл Питер Ван Де Вельде, который заменил в должности бывшего посла в Украине Акселя Ленартса.