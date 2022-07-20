"Це була моя робота": нова глава МЗС Бельгії відвідала Крим і назвала його "російським"

Аджа Лябіб відвідувала півострів у 2021 році як телеведуча та журналістка. Вона заявила, що для того, щоб потрапити до Криму, потрібна російська віза.

Нова міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у бесіді з телеведучим каналу RTBF розповіла про свою поїздку в тимчасово окупований Крим у липні 2021. На питання чи поверталася вона з України чи Росії, Лябіб ухильно відповіла, що для того, щоб приземлитися в аеропорту Сімферополя потрібна російська віза. Але трохи пізніше в цьому ж ефірі Лябіб побіжно сказала, що відвідавши фестиваль "Глобальні цінності" в Криму, вона поїхала до Росії.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Під час ефіру глава МЗС вмикнула пряму промову мешканця Севастополя, у якого вона брала інтерв'ю, на час відвідування журналісткою і телеведучою. Перехожий їй сказав, що "в Криму завжди була російська культура і жодного зв'язку з українською культурою". При цьому Лябіб зазначила, що відповідь могла б бути іншою залежно від того, хто був би біля мікрофона.

"Звичайно, відповідь була б іншою, якби я простягла мікрофон кримському татарину чи українцю", — зазначає Лябіб.

Поїздка Аджи Лябіб у Крим

У 2021 році майбутня глава МЗС Бельгії відвідала у Криму фестиваль "Глобальні цінності", який був організований за підтримки Севастопольського драматичного театру ім. Луначарського, й опублікувала у Facebook допис про це.

Також вона виклала фото з Лівадійського палацу з експозицією Ялтинської конференції 1945 року. У коментарях Лябіб написала — "наче сама була там".

Проте інформацію у Вікіпедії про її поїздку до Криму було відредаговано. Про це написав бельгійський депутат Нового фламандського альянсу (N-VA) Петер де Роовер. Він зауважив, що незабаром перед призначенням Лябіб на посаду міністра її резюме почистили, і там, де йшлося про відвідання Криму, інформацію змінили.

"Ваше резюме у Вікіпедії ретельно почистили. Серед іншого, 15 липня було видалено — "2021: поїздка до Лівану та Росії... До 15.07 ваша поїздка до Криму була поїздкою в "Росію" а не "в Україну", — написав він у Twitter.

На це Лябіб відповіла, що вона їздила до Криму як журналіст, і це просто була її робота.

"Можливо, ви не помітили, переглядаючи мої соціальні мережі, до того, як стати міністром, я була журналістом. Ця поїздка була частиною моєї журналістської роботи", — відповіла вона.

Раніше повідомлялося, що у Києві 11 липня відновило свою роботу посольство Бельгії. Як посол прибув Пітер Ван Де Вельде, який замінив на посаді колишнього посла в Україні Акселя Ленартса.