Бельгія надішле до Києва нового посла та відновить роботу посольства

Дипломатичне представництво Бельгії в Україні на чолі з новим послом знову розпочне свою роботу вже за кілька днів.

У понеділок, 11 липня, в Києві відновить свою роботу посольство Бельгії. Про це повідомляє Euractiv.

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"Відкриття нашого посольства має дозволити встановити тісніші зв'язки з українською владою, особливо в контексті ситуації з безпекою та заявки України на членство в ЄС", — прокоментував цю подію прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

Також до української столиці вже наступного понеділка прибуде новий посол. Пітер Ван Де Вельде замінить на посаді колишнього посла в Україні Акселя Ленартса. Термін його повноважень нещодавно добіг кінця.

Крім того, глава бельгійського уряду пообіцяв, що невдовзі після повернення до Києва у стінах посольства Бельгії зможе відновити свою роботу й український персонал.

Відомо, що після поновлення роботи дипломатичне представництво Бельгії зосередиться на дипломатичних послугах та контактах з українською владою.

Зазначимо, що посольство Бельгії в Києві зачинило свої двері 1 березня 2022 року.

Нагадаємо, в березні Бельгія ухвалила рішення вислати російських дипломатів. Персонами нон ґрата стали понад 20 співробітників дипвідомств через підозру у шпигунстві.

Крім того, Фокус писав про те, що Франція захотіла повернути своє посольство зі Львова до Києва. Зі свого боку глава французького МЗС назвав цю ідею немислимою через продовження бойових дій.