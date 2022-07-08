Бельгия пришлет в Киев нового посла и возобновит работу посольства.

Дипломатическое представительство Бельгии в Украине во главе с новым послом снова начнет свою работу уже через несколько дней.

В понедельник, 11 июля, в Киеве возобновит свою работу посольство Бельгии. Об этом сообщает Euractiv.

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"Открытие нашего посольства должно позволить установить более тесные связи с украинскими властями, особенно в контексте ситуации с безопасностью и заявки Украины на членство в ЕС", — прокомментировал это событие премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Также в украинскую столицу уже в следующий понедельник прибудет новый посол. Питер Ван Де Вельде заменит в должности бывшего посла в Украине Акселя Ленартса. Срок его полномочий недавно подошел к концу.

Кроме того, глава бельгийского правительства пообещал, что вскоре по возвращении в Киев в стенах посольства Бельгии сможет возобновить свою работу и украинский персонал.

Известно, что после возобновления работы дипломатическое представительство Бельгии сосредоточится на дипломатических услугах и контактах с украинскими властями.

Отметим, что посольство Бельгии в Киеве закрыло свои двери 1 марта 2022 года.

Напомним, в марте Бельгия приняла решение выслать российских дипломатов. Персонами нон-грата стали более 20 сотрудников дипведомств из-за подозрения в шпионаже.

Кроме того, Фокус писал о том, что Франция захотела вернуть свое посольство из Львова в Киев. В свою очередь глава французского МИД назвал эту идею немыслимой из-за продолжения боевых действий.