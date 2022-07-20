В Сети рисуют мемы после встречи Путина с лидером Ирана

Президент РФ во время встречи с лидером Ирана сидел на расстоянии нескольких метров от него.

Российский диктатор боится приближаться к другим людям, поэтому некоторые встречи с международными политиками, которые нечасто с начала полномасштабной войны в Украине встречаются с Путиным, становится поводом для мемом.

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На этот раз соцсети взорвались волной шуток после поезди президента РФ в Иран, где он встретился с высшим руководителем страны Али Хаменеи, местным президентом Ибрахимом Раиси, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Во время встречи с Али Хаменеи Путин сидел на большом расстоянии от него, что напомнило знаменитую встречу российского диктатора и французского президента Эмануэлля Макрона в Кремле за 15-метровым столом.

"Ходят слухи, что стол отказался быть на этом снимке" — пошутили в Kyiv Post.

Фото: Соцсети

"Судя по всему, 15-метровый стол не поместился в самолет" — написали в паблике Харків_Рулит.

Фото: Соцсети

""Мачо" Путин приехал в Иран, чтобы просить беспилотники" — подписали в Твиттере фото Путина, сгорбившегося на диване.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Главной темой для мемов стало не только расстояние, на котором Путин общался с Хаменеи, но и сам факт визита лидера РФ в Иран.

Визит Путина в Иран состоялся рамках Астанинского формата переговоров, цель которых урегулировать ситуацию в Сирии. Известно, что Россия и Иран поддерживают центральную власть во главе с авторитарным президентом Башаром Асадом, а Турция — вооруженную оппозицию на севере страны. Еще одной важной темой переговоров стала война в Украине.

Интересно, что во время встречи в Тегеране президент Турции заставил Путина ждать его. Считается, что это открытый знак неуважения со стороны Реджепа Эрдогана или же месть российскому диктатору, который любит опаздывать на официальные мероприятия.

Напомним, с начала пандемии коронавируса всех кремлевских чиновников, которые хотят встретиться с Путиным, отправляли на двухнедельную самоизоляцию. Некоторые политики, которые по долгу службы часто должны видеться с президентом РФ, в целом за все время пандемии провели более 150 дней на карантине. Из-за этого в их семьях возникли проблемы, так как чиновники стали редко бывать дома.

Известно, что приближенных к российскому диктатору политиков также заставляют по несколько раз в неделю сдавать на анализ кал. А самого Путина в заграничных поездках сопровождают сотрудники Федеральной службы охраны, которые собирают экскременты президенты РФ и помещают их в специальный чемодан, чтобы отвезти обратно в Россию. Это делается для того, чтобы скрыть информацию о состоянии здоровья главы Кремля.