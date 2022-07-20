У мережі малюють меми після зустрічі Путіна з лідером Ірану

Президент РФ під час зустрічі з лідером Ірану сидів за кілька метрів від нього.

Російський диктатор боїться наближатися до інших людей, тому деякі зустрічі з міжнародними політиками, які нечасто від початку повномасштабної війни в Україні зустрічаються з Путіним, є приводом для мемів.

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Цього разу соцмережі вибухнули хвилею жартів після поїздки президента РФ в Іран, де він зустрівся з найвищим керівником країни Алі Хаменеї, місцевим президентом Ібрахімом Раїсі, а також президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Під час зустрічі з Алі Хаменеї Путін сидів на великій відстані від нього, що нагадало знамениту зустріч російського диктатора та французького президента Емманюеля Макрона в Кремлі за 15-метровим столом.

"Ходять чутки, що стіл відмовився бути на цьому знімку", — пожартували в Kyiv Post.

Фото: Соцсети

"Зважаючи на все, 15-метровий стіл не помістився в літак" — написали в пабліку "Харків_Руліт".

Фото: Соцсети

"Мачо" Путін приїхав в Іран, щоб просити безпілотники", — підписали у "Твіттері" фото Путіна, який згорбився на дивані.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Головною темою для мемов стала не лише відстань, на якій Путін спілкувався з Хаменеї, а й сам факт візиту лідера РФ у Іран.

Візит Путіна в Іран відбувся в межах Астанинського формату переговорів, мета яких — врегулювати ситуацію в Сирії. Відомо, що Росія та Іран підтримують центральну владу на чолі з авторитарним президентом Башаром Асадом, а Туреччина — збройну опозицію на півночі країни. Ще однією важливою темою переговорів стала війна в Україні.

Цікаво, що під час зустрічі в Тегерані президент Туреччини змусив Путіна чекати на нього. Вважається, що це відкритий знак неповаги з боку Реджепа Ердогана або помста російському диктатору, який любить спізнюватися на офіційні заходи.

Нагадаємо, від початку пандемії коронавірусу всіх кремлівських чиновників, які хочуть зустрітися з Путіним, відправляли на двотижневу самоізоляцію. Деякі політики, які за обов'язком служби часто мають бачитися з президентом РФ, загалом за весь час пандемії провели понад 150 днів на карантині. Через це в їхніх сім'ях виникли проблеми, оскільки чиновники рідко бували вдома.

Відомо, що наближених до російського диктатора політиків також змушують кілька разів на тиждень здавати на аналіз кал. А самого Путіна в закордонних поїздках супроводжують співробітники Федеральної служби охорони, які збирають екскременти президенти РФ і поміщають їх у спеціальну валізу, щоб відвезти назад у Росію. Це робиться для того, щоб приховати інформацію про стан здоров'я глави Кремля.