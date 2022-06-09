Путіна за кордоном супроводжує співробітник ФСО, який збирає за ним екскременти, — ЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, співробітник Федеральної служби охорони поміщає біоматеріали у валізу, після чого їх відвезуть до Росії. Робиться це, щоб сховати інформацію про стан здоров'я глави Кремля.

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Президент РФ Володимир Путін, перебуваючи у закордонних поїздках, перебуває у супроводі співробітника Федеральної служби охорони (ФСО), який збирає кал та сечу російського лідера. Це необхідно для того, щоб за кордоном не дізналися інформацію про реальний стан здоров'я глави держави. Про це йдеться в матеріалі видання Paris Match.

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За даними журналістів, охоронець, який відповідає за збирання екскрементів президента РФ, супроводжував Путіна у 2019 році, коли той відвідував Саудівську Аравію. Такий випадок також трапився і під час візиту російського лідера до Франції у травні 2017 року.

У матеріалі йдеться, що охоронець Путіна зобов'язаний збирати його кал і сечу в пакети, які зі свого боку поміщають у спеціальну валізу і доставляють у РФ. За версією розслідувачів, так російська влада приховує інформацію про стан здоров'я російського президента.

Нагадаємо, як раніше повідомляли ЗМІ, у Путіна виявлено рак підшлункової залози, через який його готували до термінової операції. В червні видання Newsweek повідомило, що президент РФ пройшов курс лікування.

Начальник відомства Кирило Буданов підтвердив факт хвороби Путіна, однак наголосив, що сподіватися на швидку смерть російського лідера не варто, додавши, що російський лідер ще має "як мінімум кілька років".

Про хворобу Путіна повідомляло Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зі свого боку, колишній офіцер розвідки Великобританії Крістофер Стіл висловив думку, що Путін перестане правити Росією протягом наступних 6 місяців через погіршення стану здоров'я. За даними британського експерта, чинного главу держави усунуть з посади.