Путина за границей сопровождает сотрудник ФСО, собирающий за ним экскременты, — СМИ (видео)

По информации журналистов, сотрудник Федеральной службы охраны помещает биоматериалы в чемодан, после чего их увозят в Россию. Делается это, чтобы скрыть информацию о состоянии здоровья главы Кремля.

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Президент РФ Владимир Путин, находясь в заграничных поездках, находится в сопровождении сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО), который собирает кал и мочу российского лидера. Такая мера необходима для того, чтобы за рубежом не узнали информацию о реальном состоянии здоровья главы государства. Об этом говорится в материале издания Paris Match.

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По данным журналистов, охранник, отвечающий за сбор экскрементов президента РФ, сопровождал Путина в 2019 году, когда тот посещал Саудовскую Аравию. Подобный случай также произошел и во время визита российского лидера во Францию в мае 2017 года.

В материале утверждается, что охранник Путина обязан собирать его кал и мочу в пакеты, которые в свою очередь помещаются в специальный чемодан и доставляются в РФ. По версии расследователей, таким образом российские власти скрывают информацию о состоянии здоровья российского президента.

Напомним, как ранее сообщали СМИ, у Путина был обнаружен рак поджелудочной железы, из-за которого его готовили к срочной операции. В июне издание Newsweek сообщило, что президент РФ прошел курс лечения.

Начальник ведомства Кирилл Буданов подтвердил факт болезни Путина, однако подчеркнул, что у российского лидера еще есть "как минимум несколько лет".

О болезни Путина сообщало и Главное управление разведки Министерства обороны Украины. при этом заверил, что надеяться на скорую смерть российского лидера не стоит, добавив, что у Путина еще есть "как минимум несколько лет".

В свою очередь бывший офицер разведки Великобритании Кристофер Стил выразил мнение, что Путин перестанет править Россией в течение следующих 6 месяцев из-за ухудшения состояния здоровья. По данным британского эксперта, действующего главу государства сместят с должности.