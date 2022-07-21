Умер автор комиксов о Бэтмене Алан Грант

Писатель Алан Грант, со слов супруги Сью, в последнее время боролся с тяжелой болезнью.

В четверг, 21 июля, умер шотландский писатель, автор комиксов о Бэтмене Алан Грант. Об этом сообщает The Sun.

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По информации издания, смерть писателя подтвердила и его жена. Женщина рассказала журналистам, что Алан Грант в последние годіборолся с тяжелой болезнью. Она и стала причиной его смерти.

"У меня нет слов. Алан умер этим утром", — сказала Сью Грант.

Друзья писателя в разговоре с журналистами тоже подтвердили информацию о том, что писатель некоторое время болел.

Аллана Гранта собираются похоронить в Бристоле.

[ + – ] Автор всемирно известных комиксов Аллан Грант

Чем запомнился Алан Грант

Алан Грант впервые пришел в индустрию комиксов в 1967 году, когда он стал редактором в D.C. Thomson, прежде чем переехать в Лондон из Данди в 1970 году, чтобы работать в IPC в различных романтических журналах.

Вернувшись в колледж и сменив несколько мест работы, Грант вернулся в Данди и стал жить на социальное обеспечение. Затем он познакомился с Джоном Вагнером, другим бывшим редактором D.C. Thomson, который помогал в создании нового научно-фантастического комикса для IPC, 2000 г. н.э., и не смог завершить свою другую работу. Вагнер спросил Гранта, может ли он помочь ему написать комикс о Тарзане, над которым он работал; так началось партнерство Вагнера и Гранта в написании сценария.

В 2013 году Грант объединился с Робином Смитом для создания фильма "Скотт против зомби" по заказу эдинбургского Artlink при поддержке Creative Scotland. В 2012 году он завершил отмеченный наградами канадский детский графический роман "Локсли и война 1812 года", который сейчас выходит во втором издании.

В 2016 году Грант и Джон Вагнер создали новый комикс для BHP Comics. Нарисованный Дэном Корнуэллом "Рок из красных" рассказывает историю опасного межгалактического преступника, Рок из Аркади, который, находясь в бегах, скрывается на планете Земля, завладев телом и жизнью проблемной звезды футбола Кайла Диксона.

В 2020 году, в ответ на пандемию COVID-19, Грант возглавил проект местного сообщества в деревне Мониайве по созданию комикса о вирусе и духе сообщества жителей.

[ + – ] Алан Грант, по словам жены,умер после борьбы с болезнью

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