Помер автор коміксів про Бетмена Алан Грант

Письменник Алан Грант, за словами дружини Сью, останнім часом боровся з тяжкою хворобою.

У четвер, 21 липня, помер шотландський письменник, автор коміксів про Бетмена Алан Грант. Про це повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, смерть письменника підтвердила його дружина. Жінка розповіла журналістам, що Алан Грант в останні роки боровся з тяжкою хворобою. Вона й спричинила його смерть.

"У мене немає слів. Алан помер цього ранку", — сказала Сью Грант.

Друзі письменника в розмові з журналістами теж підтвердили інформацію про те, що письменник деякий час хворів.

Аллана Гранта збираються поховати у Брістолі.

[ + – ] Автор всесвітньо відомих коміксів Аллан Грант

Чим запам'ятався Алан Грант

Алан Грант вперше прийшов в індустрію коміксів у 1967 році, коли він став редактором у DC Thomson, перш ніж переїхати до Лондона з Данді у 1970 році, щоб працювати в IPC у різних романтичних журналах.

Повернувшись до коледжу та змінивши кілька місць роботи, Грант повернувся до Данді і став жити на соціальне забезпечення. Потім він познайомився з Джоном Вагнером, іншим колишнім редактором DC Thomson, який допомагав у створенні нового науково-фантастичного коміксу для IPC, 2000 р. н.е., і не зміг завершити свою іншу роботу. Вагнер запитав Гранта, чи може допомогти йому написати комікс про Тарзана, над яким він працював; так почалося партнерство Вагнера та Гранта у написанні сценарію.

У 2013 році Грант об'єднався з Робіном Смітом для створення фільму "Скотт проти зомбі" на замовлення единбурзького Artlink за підтримки Creative Scotland. У 2012 році він завершив відзначений нагородами канадський дитячий графічний роман "Локслі та війна 1812 року", який зараз виходить у другому виданні.

У 2016 році Грант та Джон Вагнер створили новий комікс для BHP Comics. Намальований Деном Корнуеллом "Рок із червоних" розповідає історію небезпечного міжгалактичного злочинця, Рок з Аркади, який, будучи втікачем, ховається на планеті Земля, заволодівши тілом та життям проблемної зірки футболу Кайла Діксона.

У 2020 році, у відповідь на пандемію COVID-19, Грант очолив проєкт місцевого співтовариства в селі Моніайві зі створення коміксу про вірус та дух спільноти мешканців.

[ + – ] Алан Грант, за словами дружини, помер після боротьби із хворобою

Раніше ми писали про те, що у 2020 році помер автор книги "Форрест Гамп" Вінстон Грум. Письменнику було 77 років.

Фокус повідомляв і про смерть автора шпигунського роману "Орел приземлився" Джека Гіггінса. Його не стало у квітні 2020 року.