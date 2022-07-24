Турция будет закупать украинское зерно по ценам ниже мировых, — СМИ

Такая преференция предусмотрена стамбульским договором. По словам главы парламентской сельхозкомиссии Юнуса Кылыча, Турция даже планирует покупку зерна для последующего экспорта.

Руководитель парламентской комиссии по сельскому хозяйству Турции Юнус Кылыч заявил, что соглашением по разблокировке портов в Украине предусмотрен пункт, который позволит турецкой стороне закупать у Украины и РФ зерно по ценам ниже рыночных. Такую преференцию Турция получила как посредник в переговорах между украинской и российской стороной. Об этом сообщает Sabah.

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Участники соглашения гарантировали Турции такую ценовую льготу при закупке зерна. Однако общую стоимость зерна страны будут устанавливать самостоятельно.

Таким образом, Турция даже планирует закупку зерна для дальнейшего экспорта.

"Украина и РФ сами будут определять страны поставок, их объемы и цены на зерно, — пояснил турецкий чиновник, — Турция, в рамках подписанного документа, берет на себя роль секретариата и в их торговле с другими странами будет выполнять функции, сравнимые с зарубежными представительствами".

Напомним, что Стамбульский договор о вывоза зерна из украинских портов в столице Турции был подписан министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, главой Минобороны Турции, генсеком ООН Антониу Гутерришем и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В ООН уже назвали дату первого зернового рейса и ожидают, что за сравнительно короткое время из трех портов в Одесской области удастся достичь уровня экспорта сравнимого с периодом до 24 февраля, когда началась острая фаза войны с РФ.

Ранее Фокус разбирался в том, почему Украине критически важно вывезти зерно? Замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем заявил, что Украина будет требовать выполнения условий стамбульского договора от партнеров, коими выступают Турция и ООН.