Туреччина закуповуватиме українське зерно за цінами нижчими за світові, — ЗМІ

Така преференція передбачена Стамбульським договором. За словами голови парламентської сільгоспкомісії Юнуса Килича, Туреччина навіть планує купувати зерно для подальшого експорту.

Керівник парламентської комісії з сільського господарства Туреччини Юнус Килич заявив, що угодою з розблокування портів в Україні передбачено пункт, який дозволить турецькій стороні закуповувати в України та РФ зерно за цінами, нижчими від ринкових. Таку преференцію Туреччина здобула як посередник у переговорах між українською та російською стороною. Про це повідомляє Sabah.

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Учасники угоди гарантували Туреччині цінові пільги під час закупівлі зерна. Проте загальну вартість зерна країни встановлюватимуть самостійно. Таким чином, Туреччина навіть планує закупівлю зерна для подальшого експорту.

"Україна і РФ самі визначатимуть країни постачання, їх обсяги та ціни на зерно, — пояснив турецький чиновник, — Туреччина, в межах підписаного документа, бере на себе роль секретаріату і в їх торгівлі з іншими країнами виконуватиме функції, порівняні із закордонними представництвами".

Нагадаємо, що Стамбульський договір про вивезення зерна з українських портів у столиці Туреччини було підписано міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим, головою Міноборони Туреччини, генсеком ООН Антоніу Гутеррешем та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

В ООН вже назвали дату першого зернового рейсу і очікують, що за порівняно короткий час із трьох портів на Одещині вдасться досягти рівня експорту порівнянного з періодом до 24 лютого, коли почалася гостра фаза війни з РФ.

Раніше Фокус розбирався, чому Україні критично важливо вивезти зерно? Заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм заявив, що Україна вимагатиме виконання умов стамбульського договору від партнерів, якими виступають Туреччина та ООН.