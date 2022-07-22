Експорт зерна з України: в ООН назвали дату першого рейсу

В ООН очікують, що за короткий проміжок часу вдасться досягти довоєнного рівня експорту із трьох портів на Одещині.

Перший корабель з українським зерном на борту може залишити український порт на Одещині вже в суботу, 23 липня. Про це пише The Guardian.

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Очікувану дату першого "зернового" рейсу назвали ООН.

Чиновники ООН заявили, що сподіваються, що попередні відвантаження зерна можуть розпочатися вже в суботу, і сподіваються досягти довоєнного рівня експорту з трьох українських портів — 5 млн метричних тонн на місяць протягом кількох тижнів.

Відомо, що Коаліція турецьких, українських та співробітників ООН стежитиме за навантаженням зерна на судна в українських портах, перш ніж вирушити заздалегідь запланованим маршрутом через Чорне море.

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Україна підписала документ про експорт зерна морським шляхом: основні тези

Українські лоцманські судна направлятимуть комерційні судна, які перевозять зерно. Потім судна перетнуть Чорне море в напрямку турецької протоки Босфор під пильним наглядом спільного координаційного центру в Стамбулі, до складу якого входять представники ООН, України, Росії та Туреччини.

Нагадаємо, 11 липня Україна підписала документ про експорт зерна морським шляхом. Представник України підписав договір лише з Туреччиною та ООН. З Росією українська сторона не укладала жодних спільних угод.

Українську сторону на церемонії підписання представляв Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Туреччину — міністр оборони Хулусі Акар. Росію представляв міністр оборони Сергій Шойгу. Також на підписанні був присутній генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Акар і Гутерреш, зі свого боку, підписали дзеркальний документ із представником РФ. Оскільки Україна не підписувала прямої угоди з країною-агресором. "Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів" українська сторона підписала лише з Туреччиною та ООН.

Фокус також писав про те, що 19 липня, за підсумками зустрічі з Ердоганом, президент РФ Володимир Путін повідомив, що сторонам вдалося просунутися в питанні організації коридору для вивезення зернових з українських портів, заблокованих російськими військами.