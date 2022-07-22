Экспорт зерна из Украины: в ООН назвали дату первого рейса

В ООН ожидают, что за короткий промежуток времени удастся достичь довоенного уровня экспорта из трех портов в Одесской области.

Первый корабль с украинским зерном на борту может покинуть украинский порт в Одесской области уже в субботу, 23 июля. Об этом пишет The Guardian.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

Ожидаемую дату первого "зернового" рейса назвали в ООН.

Чиновники ООН заявили, что надеются, что предварительные отгрузки зерна могут начаться уже в субботу, и надеются достичь довоенного уровня экспорта из трех украинских портов — 5 млн метрических тонн в месяц — в течение нескольких недель.

Известно, что Коалиция турецких, украинских и сотрудников ООН будет следить за погрузкой зерна на суда в украинских портах, прежде чем отправиться по заранее запланированному маршруту через Черное море.

Важно

Украина подписала документ об экспорте зерна морским путем: основные тезисы

Украинские лоцманские суда будут направлять коммерческие суда, перевозящие зерно. Затем суда пересекут Черное море в направлении турецкого пролива Босфор под пристальным наблюдением совместного координационного центра в Стамбуле, в состав которого входят представители ООН, Украины, России и Турции.

Напомним, 11 июля Украина подписала документ об экспорте зерна морским путем. Представитель Украины подписал договор только с Турцией и ООН. С Россией украинская сторона не заключала никаких совместных сделок.

Украинскую сторону на церемонии подписания представлял министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Турцию — министр обороны Хулуси Акар. Россию представлял министр обороні Сергей Шойгу. Так же на подписании присутствовал генсек ООН Антониу Гутерреш.

Акар и Гуттериш, в свою очередь, подписали зеркальный документ с представителем РФ. Так как Украина не подписывала прямого договора со страной-агрессором. "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов" украинская сторона подписала только с Турцией и ООН.

Фокус также писал о том, что 19 июля, по итогам встречи с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин сообщил, что сторонам удалось продвинуться в вопросе организации коридора для вывоза зерновых из украинских портов, заблокированных российскими войсками.