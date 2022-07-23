Хоть война — хоть не война. Почему Украине критически важно вывезти зерно

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Да, они уроды. Да, им нельзя верить. Но это никак не влияет на то, что нам надо вывезти зерно из портов. Это нужно нам всем — вам, мне, фермерам, трейдерам, вообще всей экономике, которая на грани коллапса и которая помимо социальной сферы должна продолжать уĸреплять ЗСУ.

Поэтому, конечно же, мы будем требовать выполнения условий договора от партнеров — Турции и ООН. И надеемся на что-то более внушительное, чем глубокая обеспокоенность.

Но независимо ни от чего. С войной или без. При поддержке партнеров или без. С договором или без. Мы будем делать все возможное, чтобы вывезти наш урожай.

А в том, что они конченные мрази, никто и не сомневался. Просто раньше это было понятно только нам, а теперь с каждым ударом по портам и гуманитарным коридорам это будет очевидно еще сотням миллионов людей на планете.

В том числе там, где привыкли лицемерно умиляться матрешками и потоком миллионов беженцев, инфляцией и голодом.

В этом году цены в ваших магазинах и заправках — это в том числе результат слепого благоговения перед "русским честным словом", балалайкой, Пушкиным и Толстым.

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