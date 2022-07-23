Хоть война — хоть не война. Почему Украине критически важно вывезти зерно
"Да, они уроды. Да, им нельзя верить. Но это никак не влияет на то, что нам надо вывезти зерно из портов". Мнение.
Мы . Мы из Украины
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Войну и бл*дство никто не отменял. Не отменили и Стамбульские договоренности.
Да, они уроды. Да, им нельзя верить. Но это никак не влияет на то, что нам надо вывезти зерно из портов. Это нужно нам всем — вам, мне, фермерам, трейдерам, вообще всей экономике, которая на грани коллапса и которая помимо социальной сферы должна продолжать уĸреплять ЗСУ.
Поэтому, конечно же, мы будем требовать выполнения условий договора от партнеров — Турции и ООН. И надеемся на что-то более внушительное, чем глубокая обеспокоенность.
Но независимо ни от чего. С войной или без. При поддержке партнеров или без. С договором или без. Мы будем делать все возможное, чтобы вывезти наш урожай.
А в том, что они конченные мрази, никто и не сомневался. Просто раньше это было понятно только нам, а теперь с каждым ударом по портам и гуманитарным коридорам это будет очевидно еще сотням миллионов людей на планете.
В том числе там, где привыкли лицемерно умиляться матрешками и потоком миллионов беженцев, инфляцией и голодом.
В этом году цены в ваших магазинах и заправках — это в том числе результат слепого благоговения перед "русским честным словом", балалайкой, Пушкиным и Толстым.Важно