Рои мотыльков атаковали Ульяновскую область в РФ: пострадали 2000 гектара леса (фото, видео)

Пользователи в соцсетях высказывают опасения о судьбе урожая картофеля и подсолнечника. Некоторые видят в этом предзнаменование грядущей беды и вспоминают про погибших на войне в Украине оккупантов.

Жители Ульяновской области РФ заявляют о нашествии бабочек. Утверждается, что такого никогда прежде не было, а в Минприроды РФ уже признали, что насекомые уничтожили несколько тысяч гектаров деревьев. Об этом сообщается на странице паблика "ЧП Ульяновск" в VK.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Наскомые облепляют улицы, садятся на автомобилях и зданиях. Высказываются предположения, что причина появления непарного шелкопряда — в аномальной жаре. В местных соцсетях множество постов с фото и видео этих бабочек.

Информация от российских чиновников

Руководитель природоохранного ведомства Ульяновской области Сергей Беляев это подтверждает. По его словам, это первая вспышка непарного шелкопряда в РФ за последние 10 лет, а по состоянию на 18 июля, площадь поражения составила уже порядка 2 тыс. гектаров.

"Специалисты лесничеств и ульяновского филиала Центра защиты леса проводят обследование местности, охваченной шелкопрядом", — рассказал он о мерах борьбы с напастью.

Непарный шелкопряд считается одним из самых распространенных вредителей леса. Обычно гусеницы повреждают лиственные деревья. После того, как активная фаза объедания заканчивается, насекомое переходит в фазу куколки.

Местные специалисты устанавливают феромонные ловушки и ведут учет взрослой особи.

По словамам директора ульяновского филиала ФБУ "Рослесозащита" Руслана Жамалетдинова, осенью будет проводиться учет вредителя по яйцекладкам и составлен прогноз развития на будущий год.

Министр природы и цикличной экономики области Гульнара Рахматулина уже распорядилась о разработке плана по борьбе с вредителем. На следующий год уже запланированы работы по ликвидации очагов размножения шелкопряда, их подвергнут наземной обработке.

Что говорят в соцсетях?

[ + – ] Комментарий пользователей о нашествии насекомых в Ульяновской области.

[ + – ] Нашествие непарного шелкопряда в Ульяновской области. Комментарии пользователей.

Интернет-пользователи высказывают опасения за судьбу картофеля и подсолнечника.

"Это из-за жары. Пришла крышка картофелю и подсолнухам", — написала читательница паблика. Некоторые суеверные пользователи видят в появлении насекомых некое предзнаменование беды.

"Как не беда, сколько наших парней полегло", — написала одна из пользовательниц.

Напомним о нашествии саранчи в Краснодарском крае, которую оказалось невозможным уничтожить. Рои насекомых в одном из районов края атаковали засеянные поля, площадь поражения составила около 1,5 тыс. га.

Ранее Фокус разбирался в том, почему Путин не держит слово. Путинские войска обстреляли Одессу после подписания Стамбульского соглашения об экспорте зерна.