Рої метеликів атакували Ульянівську область у РФ: постраждали 2000 гектарів лісу (фото, відео)

Користувачі в соцмережах висловлюють побоювання щодо долі врожаю картоплі та соняшнику. Деякі бачать у цьому ознаку майбутнього лиха і згадують про загиблих на війні в Україні окупантів.

Жителі Ульяновської області заявляють про нашестя метеликів. Стверджується, що такого ніколи раніше не було, а в Мінприроди РФ уже визнали, що комахи знищили кілька тисяч гектарів дерев. Про це повідомляється на сторінці пабліка "ПП Ульяновськ" у VK.

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Комахи обліплюють вулиці, сідають на автомобілях та будинках. Висловлюються припущення, що причина появи непарного шовкопряда — в аномальній спеці. У місцевих соцмережах безліч постів із фото та відео цих метеликів.

Інформація від російських чиновників

Керівник природоохоронного відомства Ульяновської області Сергій Бєляєв це підтверджує. За його словами, це перше нашестя непарного шовкопряда в РФ за останні 10 років, а станом на 18 липня, площа ураження склала вже близько 2 тис. гектарів.

"Фахівці лісництв та ульяновської філії Центру захисту лісу проводять обстеження місцевості, охопленої шовкопрядом", — розповів він про заходи боротьби з навалою.

Непарний шовкопряд вважається одним із найпоширеніших шкідників лісу. Зазвичай гусениці ушкоджують листяні дерева. Після того, як активна фаза об'їдання закінчується, комаха переходить у фазу лялечки.

Місцеві фахівці встановлюють феромонні пастки та ведуть облік дорослих особин.

За словами директора ульяновської філії ФБУ "Рослісозахист" Руслана Жамалетдінова, восени проводитиметься облік шкідника з яйцекладок та складено прогноз розвитку на майбутній рік.

Міністр природи та циклічної економіки області Гульнара Рахматуліна вже розпорядилася про розробку плану боротьби зі шкідником. Наступного року вже заплановано роботи з ліквідації вогнищ розмноження шовкопряда, їх піддадуть наземній обробці.

Що кажуть у соцмережах?

[ + – ] Коментар користувачів про нашестя комах в Ульяновській області.

[ + – ] Навала непарного шовкопряда в Ульяновській області. Коментарі користувачів.

Інтернет-користувачі висловлюють побоювання за долю картоплі та соняшнику.

"Це через спеку. Прийшла кришка картоплі та соняшникам", — написала читачка пабліка. Деякі забобонні користувачі бачать у появі комах певну ознаку біди.

"Як не біда, скільки наших хлопців полягло", — написала одна з користувачів.

Нагадаємо про нашестя сарани в Краснодарському краї, яку виявилося неможливим знищити. Рої комах в одному з районів краю атакували засіяні поля, площа ураження становила близько 1,5 тис. га.

Раніше Фокус розбирався у тому, чому Путін не дотримується слова. Путінські війська обстріляли Одесу після підписання Стамбульської угоди щодо експорту зерна.