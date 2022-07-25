"$5 млн за голову": Леху Валенсе усилили охрану после угроз из РФ (фото)

На воскресной службе экс-президента Польши видели уже с двумя охранниками, вместо одного. По словам самого Валенсы, его мало заботят угрозы Москвы, поскольку он боится только Бога и немного своей жены.

После громкого интервью Леха Валенсы, которое он дал французской прессе и в котором высказался о том, что к РФ насильственно присоединены 60 народов, последовала бурная реакция со стороны российских пропагандистов. За голову бывшего президента Польши они предложили 5 млн в европейской или североамериканской валюте. Об этом сообщает таблоид Super Express.

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В интервью французскому телеканалу LCI Валенса высказал предположение о том, что даже если Украина выиграет войну, через пять лет все может повториться, а через десять в России появится новый Путин. Решение проблемы Валенса видит в смене политического режима или восстании народов РФ.

По словам Валенсы, к России присоединено 60 народов, он также добавил, что население страны не должно превышать 50 миллионов человек.

[ + – ] Лех Валенса Фото: Super Express

После заявлений Валенсы кремлевские пропагандисты назвали экс-лидера Польши негодяем и предложили 5 млн долларов или евро за его голову.

Сын Валенсы Ярослав со всей серьезностью отнесся к этим угрозам и заявил, что если подобное говорят в РФ, то все возможно. Путина он назвал убийцей и террористом и попросил власти Польши предоставить большую защиту.

В минувшее воскресенье время посещения церкви Валенсу уже видели с двумя телохранителями, вместо одного, как обычно. Охранники внимательно смотрели по сторонам и сохраняли бдительность. По словам фотожурналиста, который видел Валенсу, прежде такие меры безопасности не предпринимались.

Судя по всему, самого Валенсу угрозы из Москвы не особо-то и заботят. В своем недавнем интервью польским СМИ он сказал, что готов лично встретиться с российскими пропагандистами и обсудить обвинения.

"Я боюсь только Бога и немного своей жены", — заявил бывший польский электрик, который в 1980 годах организовал первый в Восточной Европе неподконтрольный государству профсоюз "Солидарность", впоследствии превратившийся в партийное объединение.

Ранее Фокус сообщал, что Лех Валенса призывал освободить порабощенные народы России. С его слов, необходима смена системы или организация восстания.

Экс-президент Польши также делал заявления о том, что нужно ударить по Москве, в случае нападения на Украину.