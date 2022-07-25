"$5 млн за голову": Леху Валенсі посилили охорону після погроз із РФ (фото)

На недільній службі експрезидента Польщі бачили вже з двома охоронцями замість одного. За словами самого Валенси, його мало турбують погрози Москви, оскільки він боїться лише Бога і трохи своєї дружини.

Після гучного інтерв'ю Леха Валенси, яке він дав французькій пресі і в якому висловився про те, що до РФ силоміць приєднано 60 народів, була бурхлива реакція з боку російських пропагандистів. За голову колишнього президента Польщі вони запропонували 5 млн. у європейській або північноамериканській валюті. Про це повідомляє таблоїд Super Express.

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В інтерв'ю французькому телеканалу LCI Валенса висловив припущення про те, що навіть якщо Україна виграє війну, через п'ять років усе може повторитися, а за десять у Росії з'явиться новий Путін. Вирішення проблеми Валенса бачить у зміні політичного режиму чи повстанні народів РФ.

За словами Валенси, до Росії приєднано 60 народів, він також додав, що населення країни не має перевищувати 50 мільйонів людей.

[ + – ] Лех Валенса Фото: Super Express

Після заяв Валенси кремлівські пропагандисти назвали екслідера Польщі негідником і запропонували 5 млн. доларів або євро за його голову.

Син Валенси Ярослав з усією серйозністю поставився до цих погроз і заявив, що якщо подібне говорять у РФ, то все можливе. Путіна він назвав убивцею та терористом і попросив владу Польщі надати більший захист.

Минулої неділі час відвідування церкви Валенсу вже бачили з двома охоронцями, замість одного, як завжди. Охоронці уважно дивилися на всі боки і зберігали пильність. За словами фотожурналіста, який бачив Валенсу, раніше таких заходів безпеки не вживали.

Зважаючи на все, самого Валенсу погрози з Москви не надто й турбують. У своєму недавньому інтерв'ю польським ЗМІ він сказав, що готовий особисто зустрітися з російськими пропагандистами та обговорити звинувачення.

"Я боюся тільки Бога і трохи своєї дружини", — заявив колишній польський електрик, який у 1980 роках організував першу в Східній Європі непідконтрольну державі профспілку "Солідарність", яка згодом перетворилася на партійне об'єднання.

Раніше Фокус повідомляв, що Лех Валенса закликав звільнити поневолені народи Росії. За його словами, необхідна зміна системи або організація повстання.

Експрезидент Польщі також робив заяви про те, що потрібно вдарити по Москві у разі нападу на Україну.