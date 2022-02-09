Колишній президент Польщі закликав атакувати Москву, якщо РФ нападе на Україну

Спілкуючись з журналістами, Лех Валенса також заявив, що у Польщі потрібно розпочати вербування добровольців для оборони України.

Колишній президент Польщі Лех Валенса вважає, що світ має запобігти новому вторгненню РФ в Україну та атакувати Москву, якщо Росія нападе на Київ. Про це він заявив в інтерв'ю польській газеті "Rzeczpospolita".

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Про яку саме атаку йдеться (військова, політична чи економічна) Лех Валенса не уточнив.

"Цього разу він (Путін, — ред.) зайшов надто далеко. Не можна відступати, адже кожна наступна його атака буде ще гіршою. Весь світ має мобілізуватися і запобігти нападу на Україну. Якщо Путін атакує Київ, має бути негайна реакція — атака на Москву. Потрібно підготуватися, на кожен крок (Росії, — ред) має бути реакція", — сказав Лех Валенса.

На запитання журналіста, чи має Польща підтримувати Україну у воєнному відношенні, колишній президент відповів, що країна має робити все можливе, "навіть вербувати добровольців", щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії.

"Бо тут наш спільний інтерес – ні кроку назад. Усі сили, які в нас тільки є, ми повинні пожертвувати та віддати в розпорядження України", — сказав політик.

Зазначимо, Лех Валенса був президентом Польщі у 1990-1995 роках. У 1980 році, бувши простим електриком на Гданській корабельні, він створив незалежну профспілку "Солідарність". Ця непідконтрольна владі організація виборювала права польських громадян. "Солідарність" зробила величезний внесок у падіння комуністичного режиму в Польщі.

1983 року Лех Валенса став лауреатом Нобелівської премії миру.

Як раніше повідомляв Фокус, Польща вирішила передати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси "Piorun" (Перун) власного виробництва. Цей ПЗРК здатний вражати повітряні цілі на висоті до 4 км.

Також нагадаємо, що віцеспікер нижньої палати польського парламенту Малгожата Госєвська висунула лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру 2022 року.