Бывший президент Польши призвал атаковать Москву, если РФ нападет на Украину

В ходе общения с журналистами Лех Валенса также заявил, что в Польше нужно начать вербовку добровольцев для обороны Украины.

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что мир должен предотвратить новое вторжение РФ в Украину и атаковать Москву, если Россия нападет на Киев. Об этом он заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita.

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О какой именно атаке идет речь (военной, политической или экономической) Лех Валенса не уточнил.

"На этот раз он (Путин, — ред.) зашел слишком далеко. Нельзя отступать, ведь каждая следующая его атака будет еще хуже. Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция — атака на Москву. Нужно подготовиться, на каждый шаг (России, — ред) должна быть реакция", — сказал Лех Валенса.

На вопрос журналиста, должна ли Польша поддерживать Украину в военном отношении, бывший президент ответил, что страна должна делать все возможное, "даже вербовать добровольцев", чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии.

"Потому что здесь наш общий интерес – ни шагу назад. Все силы, которые у нас только есть, мы должны пожертвовать и отдать в распоряжение Украины", — сказал политик.

Отметим, Лех Валенса был президентом Польши в 1990-1995 годах. В 1980 году, будучи простым электриком на Гданьской верфи, он создал независимый профсоюз "Солидарность". Эта неподконтрольная властям организация боролась за права польских граждан. "Солидарность" внесла огромный вклад в падение коммунистического режима в Польше.

В 1983 году Лех Валенса стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Как ранее сообщал Фокус, Польша решила передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы "Piorun" (Перун) собственного производства. Этот ПЗРК способен поражать воздушные Цели на высоте до 4 км.

Также напомним, что вице-спикер нижней палаты польского парламента Малгожата Госевска выдвинула лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева на получение Нобелевской премии мира 2022 года.