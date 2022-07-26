Издания Bellingcat и The Insider попали в российский реестр "нежелательных организаций"

Теперь за сотрудничество с организациями Генпрокуратура РФ угрожает штрафом в 500 тысяч рублей, а при повторном эпизоде — тюремным заключением на четыре года.

Министерство юстиции Российской Федерации 26 июля внесло в список "нежелательных организаций" два интернет-издания Bellingcat и The Insider, которые специализируются на журналистских расследованиях. Как сообщают росСМИ, соответствующий документ опубликован на сайте Минюста РФ.

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Отмечается, что вместе с ними в реестр ведомства попал и чешский "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (CEELI Institute).

Ранее, 15 июля, Генпрокуратура РФ признала деятельность Bellingcat и The Insider нежелательной на территории страны, поскольку она якобы представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности.

Кроме того, за сотрудничество с вышеуказанными организациями силовики угрожают штрафом в 500 000 рублей, в при повторном эпизоде — уголовной ответственностью с тюремным сроком до четырех лет.

Что известно о деятельности Bellingcat и The Insider

Компания Bellingcat Ltd зарегистрирована в Великобритании, Stichting Bellingcat — в Нидерландах. Интернет-издание Bellingcat было основано в 2014 году британским журналистом и блогером Элиотом Хиггинсом. Издание специализируется на журналистских расследованиях в зонах боевых действий, при этом в своей работе журналисты опираются на анализе открытых источников.

В Украине издание Bellingcat занималось расследованием катастрофы в Донецкой области самолета Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, который в 2014 году выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур.

По словам Хиггинса, издание финансируется за счет краудфандинга, а также за счет платных семинаров по анализу данных из открытых источников.

Интернет-издание The Insider основано журналистом Романом Доброхотовым. Главная редакция располагается в Латвии. Вместе с журналистами Bellingcat издание занималось расследованием дела российского оппозиционера Алексея Навального. Также The Insider принимал участие в выяснении фактов и деталей катастрофы малайзийского Боинга в Донецкой области.

На данный момент оба ресурса сейчас активно освещают военные действия в Украине.

Ранее сообщалось, что в октябре 2021 Минюст РФ внесло в список "иностранных агентов" журналистов Bellingcat. В общей сложности по состоянию на октябрь месяц в списке находилось 85 СМИ, признанных "иноагентами РФ".

В конце сентября 2021 в России завели уголовное дело на главного редактора The Insider Романа Доброхотова, после чего в его квартире сотрудники российских спецслужб провели обыски. По его словам, родственники журналиста получают угрозы со стороны ФСБ.