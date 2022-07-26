Видання Bellingcat та The Insider потрапили до російського реєстру "небажаних організацій"

Тепер за співпрацю з організаціями Генпрокуратура РФ загрожує штрафом 500 тисяч рублів, а за повторного епізоду — тюремним ув'язненням на чотири роки.

Міністерство юстиції Російської Федерації 26 липня внесло до списку "небажаних організацій" два інтернет-видання Bellingcat та The Insider, які спеціалізуються на журналістських розслідуваннях. Як повідомляють росЗМІ, відповідний документ опубліковано на сайті Мін'юсту РФ.

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Зазначається, що разом із ними до реєстру відомства потрапив і чеський "Інститут правової ініціативи Центральної та Східної Європи" (CEELI Institute).

Раніше, 15 липня, Генпрокуратура РФ визнала діяльність Bellingcat та The Insider небажаною на території країни, оскільки вона нібито становить загрозу основ конституційного ладу та безпеки.

Крім того, за співпрацю з вищевказаними організаціями силовики загрожують штрафом у 500 000 рублів, за умов повторного епізоду — кримінальною відповідальністю з тюремним терміном до чотирьох років.

Що відомо про діяльність Bellingcat і The Insider

Компанія Bellingcat Ltd зареєстрована у Великій Британії, Stichting Bellingcat — у Нідерландах. Інтернет-видання Bellingcat було засноване в 2014 році британським журналістом та блогером Еліотом Гіґґінсом. Видання спеціалізується на журналістських розслідуваннях у зонах бойових дій, при цьому у своїй роботі журналісти спираються на аналіз відкритих джерел.

В Україні видання Bellingcat займалося розслідуванням катастрофи в Донецькій області літака Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines, який у 2014 році виконував плановий рейс MH17 за маршрутом Амстердам —Куала-Лумпур.

За словами Гіґґінса, видання фінансується за рахунок краудфандингу, а також за рахунок платних семінарів з аналізу даних із відкритих джерел.

Інтернет-видання The Insider започатковано журналістом Романом Доброхотовим. Головна редакція знаходиться у Латвії. Разом із журналістами Bellingcat видання займалося розслідуванням справи російського опозиціонера Олексія Навального. Також The Insider брав участь у з'ясуванні фактів і деталей катастрофи малайзійського Боїнгу в Донецькій області.

Наразі обидва ресурси зараз активно висвітлюють воєнні дії в Україні.

Раніше повідомлялося, що в жовтні 2021 року Мін'юст РФ внесло до списку "іноземних агентів" журналістів Bellingcat. Загалом станом на жовтень місяць у списку було 85 ЗМІ, визнаних "іноагентами РФ".

Наприкінці вересня 2021 року в Росії завели кримінальну справу на головного редактора The Insider Романа Доброхотова, після чого у його квартирі співробітники російських спецслужб провели обшуки. За його словами, родичі журналіста мають погрози з боку ФСБ.