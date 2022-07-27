Россия развязала мировую гибридную войну нового типа, — Макрон

Французский президент назвал Россию последней колониальной державой, которая защищает свои интересы путем военной агресси против соседней страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в Бенине заявил, что Россия своими действиями в Украине развязала глобальную гибридную войну нового типа. По его словам, в качестве оружия Москва использует информацию, энергоресурсы и продовольствие. Об этом сообщает новостной телеканал Al Arabiya.

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"Россия, по сути, начала глобальную гибридную войну нового типа. Это абсолютно ясно для нас, европейцев. Я говорю это для африканского континента", — заявил французский лидер.

По его словам, Российская Федерация — одна из последних имперских колониальных держав, которая защищает свои интересы путем военного вторжения в соседнюю страну.

Днем ранее Макрон встретился с представителями французской общины в Камеруне, во время которой отметил, что многие африканские страны зависят от российских энергоносителей и зерна. Он выразил надежду что африканские страны со временем станут увеличат собственное производство.

"Продовольствие, как и энергия, стали российским оружием войны… Мы должны помочь африканскому континенту производить больше для себя", — сказал Макрон, отвергнув при этом обвинения в том, что продовольственный кризис в регионе вызван западными антироссийскими санкциями.

В этом контексте Макрон заявил, что блокада Россией портов и нападения на украинские зерновые хранилища нарушили глобальные поставки продовольствия и вызвали дефицит в Африке.

Ранее сообщалось, что российский Газпром будет прокачивать минимальные объемы газа в Европу, до тех пор пока действуют санкции. По мнению обозревателей агентства Bloomberg, Кремль использует перебои в работе трубопровода "Северный поток-1" для достижения геополитических целей.

После ракетного удара ВС РФ по Одессе 23 июля на мировых рынках резко выросли цены на пшеницу. Специалисты отмечают, что такая динамика цен на зерно обусловлена недоверием трейдеров относительно безопасности зернового коридора в Черном море.