Росія розв'язала світову гібридну війну нового типу, — Макрон

Французький президент назвав Росію останньою колоніальною державою, яка захищає свої інтереси шляхом воєнної агресії проти сусідньої країни.

Президент Франції Емманюель Макрон під час пресконференції у Беніні заявив, що Росія своїми діями в Україні розв'язала глобальну гібридну війну нового типу. За його словами, як зброю Москва використовує інформацію, енергоресурси та продовольство. Про це повідомляє новинний телеканал Al Arabiya.

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"Росія, по суті, розпочала глобальну гібридну війну нового типу. Це абсолютно ясно для нас, європейців. Я говорю це для африканського континенту", — заявив французький лідер.

За його словами, Російська Федерація є однією з останніх імперських колоніальних держав, яка захищає свої інтереси шляхом воєнного вторгнення до сусідньої країни.

Днем раніше Макрон зустрівся з представниками французької громади в Камеруні, під час якої зазначив, що багато африканських країн залежать від російських енергоносіїв та зерна. Він висловив сподівання, що африканські країни згодом збільшать власне виробництво.

"Продовольство, як і енергія, стали російською зброєю війни... Ми повинні допомогти африканському континенту виробляти більше для себе", — сказав Макрон, відкинувши при цьому звинувачення в тому, що продовольча криза в регіоні спричинена західними антиросійськими санкціями.

У цьому контексті Макрон заявив, що блокада Росією портів та напади на українські зернові сховища порушили глобальні постачання продовольства та викликали дефіцит в Африці.

Раніше повідомлялося, що російський Газпром прокачуватиме мінімальні обсяги газу в Європу, доки діють санкції. На думку оглядачів агентства Bloomberg, Кремль використовує перебої у роботі трубопроводу "Північний потік-1" для досягнення геополітичних цілей.

Після ракетного удару ЗС РФ Одесою 23 липня на світових ринках різко зросли ціни на пшеницю. Фахівці зазначають, що така динаміка цін на зерно зумовлена недовірою трейдерів щодо безпеки зернового коридору у Чорному морі.