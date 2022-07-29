Вместо феминистки во Франции восстановили статую Наполеона, стоявшую с 1865 года

В результате голосования 68% жителей Руана высказались за то, чтобы после реставрации статуя вернулась на прежнее место. Хотя мэр предлагал вместо Наполеона установить скульптуру адвоката Жизель Халими, боровшуюся за права женщин.

Накануне городские власти французского Руана вернули на прежнее место статую императора Наполеона Бонапарта верхом на лошади, которая была впервые установлена во времена Второй империи в 1865 году. Произошло это вопреки мнению мэра, который хотел на месте французского завоевателя видеть скульптуру борца за права женщин и адвоката тунисского происхождения Жизель Халими. Об этом сообщает "Фигаро".

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В декабре прошлого года среди жителей города состоялось голосование по этому вопросу. В итоге, 68% горожан высказались за то, чтобы статуя вернулась на свое прежнее место напротив городской ратуши. "Опросы сказали свое слово, и мы можем гордиться тем, что провели это демократическое мероприятие", — заявил Николя Майер-Россиньоль.

Статую Наполеона, которая прежде стояла в центре города, в прошлом году направили на реставрацию. Работы были начаты после того, как на задней ноге лошади Наполеона обнаружилась трещина. Восстановление скульптуры обошлись французскому налогоплательщику в 280 тыс. евро.

Вместе с тем, Мэр города социалист Николя Мафйер-Росиньоль предлагал установить на этом месте статую активистки Жизель Халими, которая ушла из жизни два года назад в возрасте 93 лет. В качестве аргументов мэр приводил то обстоятельство, что в публичном пространстве Франции женщины представлены лишь в 5% случаев.

Кто такая Жизель Халими?

Жизель Халими, французский адвокат и политик, всю жизнь боролась за права женщин. Она уроженка Туниса, а известность ей принес нашумевший судебный процесс 1972 года. Халими добилась оправдания несовершеннолетней девушки, которую судили за аборт после того, как она стала жертвой изнасилования.

Напомним, что шляпу Наполеона решили продать на аукционе за 400 тыс. евро. Считается, что он носил ее во время войны против России в 1807 году.

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