Замість феміністки у Франції відновили статую Наполеона, що стояла з 1865 року

У результаті голосування 68% жителів Руана висловилися за те, щоб після реставрації статуя повернулася на колишнє місце. Хоча мер пропонував замість Наполеона встановити скульптуру адвокатки Жизель Халімі, яка боролася за права жінок.

Напередодні міська влада французького Руана повернула на колишнє місце статую імператора Наполеона Бонапарта верхи на коні, яка була вперше встановлена за часів Другої імперії в 1865 році. Сталося це всупереч думці мера, який хотів на місці французького завойовника бачити скульптуру борчині за права жінок і адвокатки туніського походження Жизель Халімі. Про це повідомляє "Фігаро".

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У грудні минулого року серед мешканців міста відбулося голосування щодо цього питання. У результаті 68% городян висловилися за те, щоб статуя повернулася на своє колишнє місце навпроти міської ратуші. "Опитування висловилися, і ми можемо пишатися тим, що провели цей демократичний захід", — заявив Ніколя Майєр-Россіньйоль.

Статую Наполеона, яка раніше стояла в центрі міста, минулого року направили на реставрацію. Роботи розпочали після того, як на задній нозі коня Наполеона виявилася тріщина. Відновлення скульптури обійшлися французьким платникам податків у 280 тис. євро.

Водночас мер міста соціаліст Ніколя Маф'єр-Росіньйоль пропонував встановити на цьому місці статую активістки Жизель Халімі, яка пішла з життя два роки тому у віці 93 років. Як аргументи мер наводив ту обставину, що в публічному просторі Франції жінки представлені лише в 5% випадків.

Хто така Жизель Халімі?

Жизель Халімі, французька адвокатка та політикиня, все життя боролася за права жінок. Вона уродженка Тунісу, а популярність їй приніс гучний судовий процес 1972 року. Халімі домоглася виправдання неповнолітньої дівчини, яку судили за аборт після того, як вона стала жертвою зґвалтування.

Нагадаємо, що капелюх Наполеона вирішили продати на аукціоні за 400 тис. євро. Вважається, що він носив його під час війни проти Росії в 1807 році.

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