Лас-Вегас уходит под воду: кадры разгула стихии

Вода залила отели и казино, однако это не остановило работу заведений.

Муссонные дожди и грозы, которые обрушились на Лас-Вегас (штат Невада, США) в четверг вечером, вторые сутки подряд продолжают заливать город, вызвав огромные наводнения и превратив улицы в настоящие реки, сообщает The New York Times.

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Всего за два часа на город выпало до 2,5 см осадков, что составляет примерно половину годовой нормы осадков в районе, который страдал от засухи, сказал Энди Горелоу, метеоролог из Национальной метеорологической службы в Неваде. Скорость ветра в долине Лас-Вегаса достигла 71 мили в час, что почти соответствует скорости урагана 1-й категории.

По сообщениям местных СМИ и пабликов, около 7600 человек остались без электричества. К утру пятницы многие сбои были устранены.

Коммунальные службы немало опасались того, что наводнения повредят транспортную инфраструктуру, а местный офис Государственного департамента транспортных средств залила вода.

В Сети начали появляться видео, на которых видно, как от наводнения пострадали отели и казино города. На одной из записей можно увидеть зрителей, наблюдающих, как дождь хлещет через огромную дыру на крыше казино Planet Hollywood.

Поскольку никто из посетителей не пострадал, казино продолжило свою работу.

"Хотя Planet Hollywood получила незначительные повреждения из-за вчерашнего шторма, сегодня она работает в обычном режиме. Ремонт уже идет, и мы не ожидаем, что он повлияет на качество обслуживания наших гостей", – заявили в пятницу днем сотрудники заведения.

По данным городских властей, сезон дождей обычно длится с конца июня до середины сентября. По мере того, как влажный воздух из Тихого океана перемещается вглубь суши, он вызывает "быстрые и мощные" грозы, которые могут вызывать лесные пожары и внезапные наводнения. Муссоны также способны вызывать "концентрированные нисходящие потоки дождя и ветра", которые могут нанести ущерб, эквивалентный торнадо.

Несмотря на проливной дождь, администрация города Лас-Вегас сообщила, что вся южная Невада по-прежнему страдает от засухи.

Напомним, рекордная жара накрыла страны Европы. В частности, в Лондоне (Великобритания) 19 июля температура воздуха впервые в истории превысила 40 градусов по Цельсию.