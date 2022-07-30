Лас-Вегас іде під воду: кадри розгулу стихії

Вода залила готелі та казино, проте це не зупинило роботу закладів.

Мусонні дощі та грози, що обрушилися на Лас-Вегас (штат Невада, США) у четвер увечері, другу добу поспіль продовжують заливати місто, викликавши величезні повені та перетворивши вулиці на справжні річки, повідомляє The New York Times.

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Усього за дві години на місто випало до 2,5 см опадів, що становить приблизно половину річної норми опадів у районі, який страждав від посухи, сказав Енді Горелоу, метеоролог із Національної метеорологічної служби в Неваді. Швидкість вітру в долині Лас-Вегаса досягла 71 милі на годину, що майже відповідає швидкості урагану 1-ої категорії.

За повідомленнями місцевих ЗМІ та пабліків, близько 7600 людей залишилися без електрики. На ранок п'ятниці багато збоїв було усунено.

Комунальні служби дуже побоювалися, що повені зашкодять транспортній інфраструктурі, а місцевий офіс Державного департаменту транспортних засобів залила вода.

У мережі почали з'являтися відео, на яких видно, як від повені постраждали готелі та казино міста. На одному із записів можна побачити глядачів, які спостерігають, як дощ хлюпає через величезну дірку на даху казино Planet Hollywood.

Оскільки ніхто з відвідувачів не постраждав, казино продовжило свою роботу.

"Хоча Planet Hollywood зазнав незначних пошкоджень через вчорашній шторм, сьогодні він працює у звичайному режимі. Ремонт уже йде, і ми не очікуємо, що він вплине на якість обслуговування наших гостей", — заявили в п'ятницю вдень співробітники закладу.

За даними міської влади, сезон дощів зазвичай триває з кінця червня до середини вересня. У міру того, як вологе повітря з Тихого океану переміщається вглиб суші, воно викликає "швидкі та потужні" грози, які можуть викликати лісові пожежі та раптові повені. Мусони також здатні викликати "концентровані низхідні потоки дощу та вітру", які можуть завдати шкоди, еквівалентної торнадо.

Незважаючи на зливи, адміністрація міста Лас-Вегас повідомила, що вся південна Невада, як і раніше, страждає від посухи.

Нагадаємо, рекордна спека накрила країни Європи. Зокрема, в Лондоні (Великобританія) 19 липня температура повітря вперше в історії перевищила 40 градусів за Цельсієм.