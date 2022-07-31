Президент Ирландии попал в скандал из-за письма своей жены о войне в Украине

Парламентариев возмутили слова Сабины Хиггинс, которая написала, что боевые действия в Украине будут продолжаться до тех пор, пока мир не убедит президентов враждующих стран сесть за стол переговоров.

В адрес президента Ирландии Майкла Хиггинса прозвучала критика после того, как его супруга Сабина Хиггинс написала письмо в Irish Times где высказалась по поводу прекращения военных действий в Украине. Как сообщает британское издание The Independent, политика попросили разъяснить ирландцам позицию своей жены.

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Сабина Хиггинс написала, что боевые действия в Украине будут продолжаться до тех пор, пока мир не убедит президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского "согласиться на прекращение огня и переговоры".

Слова супруги ирландского президента вызвали волну критики со стороны парламентариев, которые обратились к Хиггинсу с требованием четко обозначить свою позицию по Украине. Так, депутат от ирландской партии Fianna Fail Малкольм Бирн отметил, что подобные письма недопустимы на официальных источниках, а сам президент должен четко заявить о своей поддержке украинского народа.

"Миссис Хиггинс имеет право на свое личное мнение и выражать его, хотя я считаю, что она совершенно не права, пытаясь увидеть эквивалентность в позициях Украины и России", — сказал Бирн.

По его словам, решение опубликовать письмо на сайте президента выглядит ужасным и вызывает серьезные вопросы.

В более резких выражениях высказался сенатор от партии Fine Gael Джон МакГахон. Он заявил, что письмо Сабины Хиггинс было неуместным, бесполезным и отвратительным, а ее взгляды не совпадают со взглядами ирландского народа.

"Письмо является частью пропагандируемого российскими апологетами повествования о том, что в этой войне виноваты две стороны. В то время,как виновата одна — Россия", — написал сенатор.

В то же время среди европейских политиков нашлись и такие, которые поддержали Сабину Хиггинс и выразили солидарность. Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила изданию The ​​Irish Times, что позиция разрешить конфликт в Украине дипломатическим путем имеет право на существование.

"Мир в результате переговоров — это не поражение, это соглашение, достигнутое между сторонами. Если условия неприемлемы ни для одной из сторон, то договориться невозможно. Без всяких попыток переговоров бойня продолжается, а производители оружия смеются до упаду", — заявила Дейли.

Ранее сообщалось, что Ирландия заморозила активы физических и юридических лиц РФ, находящихся под санкциями, на сумму 1,72 млрд евро. Как сообщило издание The Irish Times, большую часть активов составляют банковские счета.