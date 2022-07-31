Президент Ірландії потрапив у скандал через лист своєї дружини про війну в Україні

Парламентарів обурили слова Сабіни Гіґґінс, яка написала, що бойові дії в Україні продовжуватимуться доти, доки світ не переконає президентів ворогуючих країн сісти за стіл переговорів.

На адресу президента Ірландії Майкла Гіґґінса прозвучала критика після того, як його дружина Сабіна Гіґґінс написала листа в Irish Times, де висловилася з приводу припинення військових дій в Україні. Як повідомляє британське видання The Independent, політика попросили роз'яснити ірландцям позицію своєї дружини.

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Сабіна Гіґґінс написала, що бойові дії в Україні триватимуть доти, доки світ не переконає президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського "погодитися на припинення вогню та переговори".

Слова дружини ірландського президента викликали хвилю критики з боку парламентарів, які звернулися до Гіґґінса з вимогою чітко позначити свою позицію щодо України. Так, депутат від ірландської партії Fianna Fail Малкольм Бірн зазначив, що подібні листи неприпустимі на офіційних джерелах, а сам президент має чітко заявити про підтримку українського народу.

"Місіс Гіґґінс має право на свою особисту думку і висловлювати її, хоча я вважаю, що вона абсолютно не права, намагаючись побачити еквівалентність у позиціях України та Росії", — сказав Бірн.

За його словами, рішення опублікувати листа на сайті президента виглядає жахливим і викликає серйозні питання.

У різкіших висловлюваннях висловився сенатор від партії Fine Gael Джон МакГахон. Він заявив, що лист Сабіни Гіґґінс був недоречним, марним і огидним, а її погляди не збігаються з поглядами ірландського народу.

"Лист є частиною оповіді, що пропагується російськими апологетами, про те, що в цій війні винні дві сторони. При цьому винна одна — Росія", — написав сенатор.

Водночас серед європейських політиків знайшлися й такі, що підтримали Сабіну Гіґґінс і висловили солідарність. Депутатка Європарламенту від Ірландії Клер Дейлі заявила виданню The Irish Times, що позиція вирішити конфлікт в Україні дипломатичним шляхом має право на існування.

"Мир у результаті переговорів — це не поразка, це угода, досягнута між сторонами. Якщо умови неприйнятні для жодної зі сторін, то домовитися неможливо. Без жодних спроб переговорів бійня триває, а виробники зброї сміються до упаду", — заявила Дейлі.

Раніше повідомлялося, що Ірландія заморозила активи фізичних та юридичних осіб РФ, які перебувають під санкціями, на суму 1,72 млрд євро. Як повідомило видання The Irish Times, більшу частину активів становлять банківські рахунки.