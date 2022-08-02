Сайт Офиса президента Тайваня атаковали неизвестные хакеры, — СМИ

От хакерских атак также пострадал сайт Flightradar, который отслеживал полет самолета американской конгресвумен Нэнси Пелоси в сторону Тайваня.

Сайт Офиса президента Тайваня 2 августа подвергся кибератаке неизвестных хакеров. Об этом сообщает Reuters.

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В СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что веб-сайт администрации президента Тайваня подвергся атаке иностранных хакеров и в какой-то момент вышел из строя.

Через некоторое время специалистам ужалось возобновить работу веб-рессурса.

Примечательно, что во вторник 2 августа иностранные хакеры также атаковали сайт Flightradar. Это веб-страница, на которой отслеживался полет самолета американской конгрессвумен Нэнси Пелоси в сторону Тайваня.

Что известно о напряженности между Китаем и Тайванем

В последние несколько дней ситуация с независимостью Тайваня, которую не признает Китай, обострилась в связи с намерениями спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить остров (как известно, официальный Вашингтон поддерживает Тайвань в этом конфликте).

Пекин на это отреагировал крайне жестко. В СМИ обсуждалось даже то, что китайцы готовятся сбить самолет, на борту которого находилась конгрессвумен.

Официально таких угроз не звучало, но накануне начала азиатского турне спикера Китай начал в районе острова масштабные военные учения.

В воскресенье, 31 августа, Китай совершил массовый пуск ракет в сторону Тайваня. В ответ Тайвань развернул систему ПВО в гражданском аэропорту.

В понедельник, 1 августа, МИД Китая снова повторил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям", Китай "непременно примет решительные меры" для защиты суверенитета и территориальной целостности.

Тем временем журналистка государственного телевидения Тайваня на своей странице в Twitter со ссылкой на свои источники сообщила, что спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси прибудет в столицу Тайваня 2 августа. Одновременно китайское государственное СМИ Global Times сообщилот, что самолет, на борту которого находится Пелоси, может попытаться совершить посадку на Тайване под предлогом технической неисправности или необходимости дозаправки.

Ранее мы писали, что 1 августа боевые самолеты Китая вошли в воздушную зону Тайваня. Военные ВС Тайваня сделали радиопредупреждение и развернули зенитные ракетные комплексы.

Кроме того, в Китае пообещали предпринять "жесткие и решительные меры", если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань. Представительница китайского МИД Хуа Чуньин также назвала возможный визит американского политика на остров "явной провокацией США".