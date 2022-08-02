Сайт Офісу президента Тайваню атакували невідомі хакери, — ЗМІ

Від атак хакерів також постраждав сайт Flightradar, який відслідковував політ літака американської конгресвумен Ненсі Пелосі в бік Тайваню.

Сайт Офісу президента Тайваню 2 серпня зазнав кібератаки невідомих хакерів. Про це повідомляє Reuters.

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ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що вебсайт адміністрації президента Тайваню зазнав атаки іноземних хакерів і в якийсь момент вийшов із ладу.

Через деякий час фахівцям вдалось відновити роботу вебресурсу.

Примітно, що у вівторок, 2 серпня, іноземні хакери також атакували сайт Flightradar. Це вебсторінка, на якій відслідковували політ літака американської конгресвумен Ненсі Пелосі в бік Тайваню.

Що відомо про напруженість між Китаєм і Тайванем

В останні кілька днів ситуація з незалежністю Тайваню, яку не визнає Китай, загострилася через наміри спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідати острів (як відомо, офіційний Вашингтон підтримує Тайвань у цьому конфлікті).

Пекін на це відреагував дуже жорстко. У ЗМІ обговорювалося навіть те, що китайці готуються збити літак, на борту якого перебуває конгресвумен.

Офіційно такі погрози не звучали, але напередодні початку азійського турне спікерки Китай розпочав у районі острова масштабні військові навчання.

У неділю, 31 серпня, Китай здійснив масовий пуск ракет у бік Тайваню. У відповідь Тайвань розгорнув систему ППО в цивільному аеропорту.

У понеділок, 1 серпня, МЗС Китаю знову повторило, що візит Пелосі на Тайвань призведе до "серйозних наслідків", Китай "неодмінно вживе рішучих заходів" для захисту суверенітету й територіальної цілісності.

Водночас журналістка державного телебачення Тайваню на своїй сторінці у Twitter із посиланням на свої джерела повідомила, що спікерка нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі прибуде в столицю Тайваню 2 серпня. Одночасно китайське державне ЗМІ Global Times повідомило, що літак, на борту якого перебуває Пелосі, може спробувати здійснити посадку на Тайвані під приводом технічної несправності або необхідності дозаправки.

Раніше ми писали, що 1 серпня бойові літаки Китаю увійшли в повітряну зону Тайваню. Військові ЗС Тайваню зробили радіопопередження та розгорнули зенітні ракетні комплекси.

Крім того, в Китаї пообіцяли вжити "жорстких і рішучих заходів", якщо спікерка палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань. Представниця китайського МЗС Хуа Чуньїн також назвала можливий візит американської політикині на острів "явною провокацією США".