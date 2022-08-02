Китай ответит быстро и решительно на визит Нэнси Пелоси в Тайвань, — СМИ

По словам журналистов, этот визит не останется без ответа. Перед посадкой самолета с Нэнси Пелоси на борту китайские СМИ сообщили о поднятии в воздух истребителей Су-35 ВВС Китая. А в Минобороны страны заявили о планирующихся боевых учениях в 80 км от побережья Тайваня.

Во вторник, 2 августа, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Тайвань. Первый за 25 лет визит в островное государство американского чиновника столь высокого ранга добавляет напряженности в противостояние Китая и Тайваня, что потенциально может подтолкнуть КНР к решительным действиям и началу военного конфликта. Об этом сообщает NYT.

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Судя по всему, появление Пелоси в Тайване не останется без ответа со стороны Китая, каковой ответ этот может быть достаточно резким, считают журналисты, ведь руководство КНР возмущают любые возражения относительно его притязаний на Тайвань.

Представители Поднебесной неоднократно предупреждали, что американским политикам лучше воздержаться от посещения острова. Официальный Вашингтон, в свою очередь, отговаривал Пекин от потенциально возможного военного вторжения.

Вскоре после прибытия Пелоси сделала заявление о том, что ее визит — знак непоколебимой позиции США и поддержки динамично развивающейся демократии Тайваня.

"Солидарность Америки с 23 миллионами жителей Тайваня сегодня как никогда важна, потому что сейчас миру приходится выбирать между автократией и демократией", — заявила Пелоси, отметив, что визит представителя Конгресса не идет в разрез с политикой США в отношении Тайваня.

Лидер Китая Си Цзиньпин призывает Тайвань к объединению, возможно, он даже готов к силовому сценарию, объясняется это необходимостью в национальном возрождении. Недавно в КНР предъявили претензии в отношении Тайваньского пролива, разделяющего Тайвань и Китай и считающегося одним из самых загруженных морских путей в мире.

Представители США неоднократно заявляли о своей поддержке Тайваня и продемонстрировали солидарность с островным государством.

На минувшей неделе Байден больше двух с половиной часов говорил по телефону с Си, который предупредил, что Соединенные Штаты "играют с огнем", если планируют визит Нэнси Пелоси.

Минобороны Китая в ожидании американского гостя в Тайвань заявило о планах провести военные учения с использованием боевых снарядов у своего побережья недалеко от Тайваньского пролива, в 80 км от берега Тайваня.

Когда самолет, на борту которого летела Пелоси, приближался к Тайваню, несколько китайских информагентств написали, что истребители Су-35 ВВС КНР приблизились к проливу. При этом не уточнялось, насколько далеко они улетели и с какой целью это делалось.

Напомним, что Пелоси объяснила причину визита в Тайбэй. Еще находясь в аэропорту, она сделала заявление для прессы.

Ранее Фокус сообщал, что МИД КНР пообещали принять все меры для защиты суверенитета после визита в Тайвань Нэнси Пелоси. Сам же визит в КНР сочли политической провокацией.