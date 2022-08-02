Китай відповість швидко та рішуче на візит Ненсі Пелосі в Тайвань, — ЗМІ

За словами журналістів, цей візит не залишиться без відповіді. Перед посадкою літака з Ненсі Пелосі на борту китайські ЗМІ повідомили про підняття в повітря винищувачів Су-35 ВПС Китаю. А в Міноборони країни заявили про заплановані бойові навчання за 80 км від узбережжя Тайваню.

У вівторок, 2 серпня, речниця нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі прибула в Тайвань. Перший за 25 років візит в острівну державу американського чиновника настільки високого рангу додає напруженості в протистояння Китаю і Тайваню, що потенційно може підштовхнути КНР до рішучих дій і початку військового конфлікту. Про це повідомляє NYT.

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Судячи з усього, поява Пелосі в Тайвані не залишиться без відповіді з боку Китаю, і відповідь ця може бути досить різкою, вважають журналісти, адже керівництво КНР обурюють будь-які заперечення щодо його претензії на Тайвані.

Представники Піднебесної неодноразово попереджали, що американським політикам краще утриматися від відвідування острова. Офіційний Вашингтон, зі свого боку, відмовляв Пекін від потенційно можливого військового вторгнення.

Незабаром після прибуття Пелосі зробила заяву про те, що її візит — знак непохитної позиції США та підтримки демократії Тайваню, що динамічно розвивається.

"Солідарність Америки з 23 мільйонами жителів Тайваню сьогодні як ніколи важлива, тому що зараз світові доводиться обирати між автократією та демократією", — заявила Пелосі, зазначивши, що візит представника Конгресу не йде в розріз із політикою США щодо Тайваню.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликає Тайвань до об'єднання, можливо, він навіть готовий до силового сценарію, пояснюється це необхідністю в національному відродженні. Нещодавно в КНР висунули претензії щодо Тайванської протоки, що розділяє Тайвань і Китай і вважається одним із найзавантаженіших морських шляхів у світі.

Представники США неодноразово заявляли про свою підтримку Тайваню та продемонстрували солідарність із острівною державою.

Минулого тижня Байден більше двох із половиною годин говорив телефоном із Сі, який попередив, що Сполучені Штати "грають із вогнем", якщо планують візит Ненсі Пелосі.

Міноборони Китаю в очікуванні американської гості в Тайвань заявило про плани провести військові навчання з використанням бойових снарядів біля свого узбережжя неподалік від Тайванської протоки, за 80 км від берега Тайваню.

Коли літак, на борту якого летіла Пелосі, наближався до Тайваню, кілька китайських інформагентств написали, що винищувачі Су-35 ВПС КНР наблизилися до протоки. При цьому не уточнювалося, наскільки далеко вони відлетіли та з якою метою це робилося.

Нагадаємо, що Пелосі пояснила причину візиту в Тайбей. Ще перебуваючи в аеропорту, вона зробила заяву для преси.

Раніше Фокус повідомляв, що МЗС КНР пообіцяли вжити всіх заходів для захисту суверенітету після візиту в Тайвань Ненсі Пелосі. Сам же візит у КНР визнали політичною провокацією.