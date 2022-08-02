Минфин США ввел санкции против российского инновационного центра "Сколково"

В публикации пресс-службы американского Минфинанf перечислены несколько представительств центра: Институт науки и технологий (Skolteck), Фонд "Сколково" по развитию и коммерциализации новых технологий и ООО "Технопарк Сколково".

В рамках нового пакета санкций против РФ Минфин США ввел ограничения в отношении инновационного центра Сколково, который в России иногда называли своей "Кремниевой долиной". Об этом сообщается на сайте Минфина.

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В публикации перечислены несколько московских представительств центра. Среди прочего, Институт науки и технологий (Skolteck), Фонд "Сколково" по развитию и коммерциализации новых технологий и ООО "Технопарк Сколково".

Более того, в санкционном списке оказались 13 новых лиц. В их числе владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, основатель "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко и другие.

Новые санкции распространяются и тех, кого Кремль назначил руководить оккупационными администрациями в Херсонской области: Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов и так называемый "мэр" Мариуполя Константин Иващенко.

Центр "Сколково"

Московский научно-технологический комплекс разрабатывает новые технологии и финансируется из госбюджета РФ. Идея такого проекта появилась благодаря предложению публициста Максима Калашникова, после чего Дмитрий Медведев, который в 2009 году занимал должность президента, поручил правительству реализовать такой проект. Впоследствии деятельность центра сопровождалась рядом громких коррупционных скандалов.

Ранее Фокус сообщал, что на днях Великобритания объявила об ограничениях в отношении своего гражданина — прокремлевского блогера Грэма Филлипса. Все его банковские активы заморожены.

Напомним, что Кремль ввел санкции в отношении Великобритании. Под санкциями оказалась практически вся британская пресса — от The Times до The Guardian и BBC. Компанию им составил бывший британский премьер Дэвид Кэмерон.