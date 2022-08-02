Мінфін США ввів санкції проти російського інноваційного центру "Сколково"

У публікації пресслужби американського Мінфіну перераховано кілька представництв центру: Інститут науки й технологій (Skolteck), Фонд "Сколково" з розвитку та комерціалізації нових технологій і ТОВ "Технопарк Сколково".

У межах нового пакету санкцій проти РФ Мінфін США ввів обмеження щодо інноваційного центру "Сколково", який у Росії іноді називали своєю "Кремнієвою долиною". Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

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У публікації перераховано кілька московських представництв центру. Серед іншого, Інститут науки й технологій (Skolteck), Фонд "Сколково" з розвитку та комерціалізації нових технологій і ТОВ "Технопарк Сколково".

Крім того, у списку санкцій опинилися 13 нових осіб. Серед них власник Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашніков, засновник "Єврохіму" та СВЕК Андрій Мельниченко, співвласник аеропорту "Шереметьєво" Олександр Пономаренко й інші.

Нові санкції поширюються й на тих, кого Кремль призначив керувати окупаційними адміністраціями в Херсонській області: Володимира Сальдо, Кирила Стремоусова й так званого "мера" Маріуполя Костянтина Іващенка.

Центр "Сколкове"

Московський науково-технологічний комплекс розробляє нові технології та фінансується з держбюджету РФ. Ідея такого проєкту з'явилася завдяки пропозиції публіциста Максима Калашнікова, після чого Дмитро Медведєв, який у 2009 році обіймав посаду президента, доручив уряду реалізувати такий проєкт. Згодом діяльність центру супроводжувалася низкою гучних корупційних скандалів.

Раніше Фокус повідомляв, що днями Великобританія оголосила про обмеження щодо свого громадянина — прокремлівського блогера Грема Філліпса. Всі його банківські активи заморожені.

Нагадаємо, що Кремль ввів санкції щодо Великобританії. Під санкціями опинилася практично вся британська преса — від The Times до The Guardian і BBC. Компанію їм склав колишній британський прем'єр Девід Кемерон.