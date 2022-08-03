Заработал $3 тысячи: американец распечатал на 3D-принтере 63 пистолета и сдал их властям (фото)

Житель Хьюстона выгодно поучаствовал в программе выкупа личного оружия. Но передал он не настоящие пистолеты, а распечатанные фрагменты огнестрелов.

Житель Хьюстона заработал более $3150 по американской программе выкупа личного оружия. Американец сдал 63 пистолета, распечатанных на 3D-принтере. Об этом сообщает журнал Vice.

Себестоимость таких пистолетов составляет $6-12 в зависимости от формы и конструкции. Но за каждый житель Хьюстона смог получить от государства $50 — минимальную сумму за неработающее оружие.

Как выяснилось, не все пистолеты даже были целыми, частично они представляли собой лишь фрагменты огнестрелов.

[ + – ] Мужчина сдал не настоящие пистолеты, а напечатанные фрагменты огнестрелов.

Между тем, сам мужчина пояснил журналистам, что не просто хотел заработать денег. Его целью было отправить властям определенное "послание" о том, что они потратили миллионы средств из налогов граждан за то, что может и не являться оружием.

Акция, во время которой американцы могли приносить свое оружие, впервые прошла в Хьюстоне в конце июля. Всем, кто поучаствовал, власти выдавали $50-200 за каждый пистолет или винтовку. Можно было принести самодельные огнестрельные приспособления.

Власти города назвали акцию успешной. По их словам, подобные мероприятия будут проводиться и в будущем, правда, самодельное оружие приниматься уже не будет.

"Программа была разработана не для того, чтобы дать возможность заработать на продаже самодельных пистолетов, а для того, чтобы убрать с улиц Хьюстона лишнее огнестрельное оружие, которое может оказаться инструментом преступников", – прокомментировало руководство города.

Напомним, в июне-июле полиция в США выкупала у граждан оружие для нужд Украины. Местные полицейские предлагали $50 за пистолеты, $100 за дробовики и $150 за "мощные" винтовки класса АК-47 или AR-15. В результате возле мэрии Майами выстроилась огромная очередь из желающих сдать оружие в обмен на денежное вознаграждение.

Как стало известно сегодня, благодаря проведенной акции полиция Майами передаст Ирпеню Киевской области 167 единиц огнестрельного оружия. В Украине его будут использовать полицейские и бойцы территориальной обороны.