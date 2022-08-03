Заработал $3 тысячи: американец распечатал на 3D-принтере 63 пистолета и сдал их властям (фото)
Житель Хьюстона выгодно поучаствовал в программе выкупа личного оружия. Но передал он не настоящие пистолеты, а распечатанные фрагменты огнестрелов.
Житель Хьюстона заработал более $3150 по американской программе выкупа личного оружия. Американец сдал 63 пистолета, распечатанных на 3D-принтере. Об этом сообщает журнал Vice.
Себестоимость таких пистолетов составляет $6-12 в зависимости от формы и конструкции. Но за каждый житель Хьюстона смог получить от государства $50 — минимальную сумму за неработающее оружие.
Как выяснилось, не все пистолеты даже были целыми, частично они представляли собой лишь фрагменты огнестрелов.
Между тем, сам мужчина пояснил журналистам, что не просто хотел заработать денег. Его целью было отправить властям определенное "послание" о том, что они потратили миллионы средств из налогов граждан за то, что может и не являться оружием.
Акция, во время которой американцы могли приносить свое оружие, впервые прошла в Хьюстоне в конце июля. Всем, кто поучаствовал, власти выдавали $50-200 за каждый пистолет или винтовку. Можно было принести самодельные огнестрельные приспособления.
Власти города назвали акцию успешной. По их словам, подобные мероприятия будут проводиться и в будущем, правда, самодельное оружие приниматься уже не будет.
"Программа была разработана не для того, чтобы дать возможность заработать на продаже самодельных пистолетов, а для того, чтобы убрать с улиц Хьюстона лишнее огнестрельное оружие, которое может оказаться инструментом преступников", – прокомментировало руководство города.
Напомним, в июне-июле полиция в США выкупала у граждан оружие для нужд Украины. Местные полицейские предлагали $50 за пистолеты, $100 за дробовики и $150 за "мощные" винтовки класса АК-47 или AR-15. В результате возле мэрии Майами выстроилась огромная очередь из желающих сдать оружие в обмен на денежное вознаграждение.
Как стало известно сегодня, благодаря проведенной акции полиция Майами передаст Ирпеню Киевской области 167 единиц огнестрельного оружия. В Украине его будут использовать полицейские и бойцы территориальной обороны.