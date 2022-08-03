Заробив $3 тисячі: американець роздрукував на 3D-принтері 63 пістолети і здав їх владі (фото)

Житель Х'юстона вигідно взяв участь у програмі викупу особистої зброї. Але він передав не справжні пістолети, а роздруковані фрагменти вогнестрілів.

Житель Х'юстона заробив понад $3 150 за американською програмою викупу особистої зброї. Американець здав 63 пістолети, роздруковані на 3D-принтері. Про це повідомляє журнал Vice.

Собівартість таких пістолетів становить $6-12 залежно від форми та конструкції. Але за кожен мешканець Х'юстона зміг отримати від держави $50 — мінімальну суму за несправну зброю.

Як з'ясувалося, не всі пістолети навіть були цілими, частково вони являли собою лише фрагменти вогнестрілів.

[ + – ] Чоловік здав не справжні пістолети, а надруковані фрагменти вогнестрілів

Тим часом сам чоловік пояснив журналістам, що не просто хотів заробити грошей. Його метою було відправити владі певне "послання" про те, що вони витратили мільйони коштів із податків громадян за те, що може і не бути зброєю.

Акція, під час якої американці могли приносити свою зброю, вперше відбулася у Х'юстоні наприкінці липня. Усім, хто взяв участь, влада видавали $50-200 за кожен пістолет чи гвинтівку. Можна було принести саморобні вогнепальні пристрої.

Влада міста назвала акцію успішною. За їхніми словами, подібні заходи проводитимуться і в майбутньому, щоправда, саморобну зброю не прийматимуть.

"Програма була розроблена не для того, щоб дати можливість заробити на продажу саморобних пістолетів, а для того, щоб прибрати з вулиць Х'юстона зайву вогнепальну зброю, яка може стати інструментом злочинців", — прокоментувало керівництво міста.

Нагадаємо, у червні-липні поліція у США викуповувала у громадян зброю для потреб України. Місцеві поліцейські пропонували $50 за пістолети, $100 за дробовики та $150 за "потужні" гвинтівки класу АК-47 або AR-15. Унаслідок біля мерії Маямі вишикувалася величезна черга з охочих здати зброю в обмін на грошову винагороду.

Як стало відомо сьогодні, завдяки проведеній акції поліція Маямі передасть Ірпеню Київської області 167 одиниць вогнепальної зброї. В Україні його використовуватимуть поліцейські та бійці територіальної оборони.