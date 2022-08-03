Литва полностью остановит транзит в Калининград с 1 сентября

Единственным банком в Литве, который до недавнего времени принимал платежи за перевозку товаров в Калининград, был Siauliu bankas. Но с 1 сентября и он откажется от обработки транзакций, связанных с РФ и Беларусью.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что расчеты за калининградский транзит зависят только от банков. Такое заявление было сделано в ответ на то, что временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь вручил ноту протеста Литве из-за того, что в скором времени транзит в Калининградскую область может полностью прекратиться. Об этом сообщает LRT.

"Государство никак не может обязать банки [принимать платежи] все будет зависеть от их решений", — отметил в своем комментарии литовский министр.

Вопросы, касающиеся оплаты, по мнению Скуодиса, необходимо направить российской стороне, поскольку, по его словам, то, каким образом осуществляются расчеты, — в ответственности клиента.

По словам Скуодиса, банкам, обслуживающим эти платежи, необходимо быть уверенными в том, что госведомства контролируют соблюдение санкций.

Он отметил, что основная роль отводится таможенным службам и тому, доверяют ли банки таможне, также важно, чтобы банки не нарушали условия выполнения санкций.

Представители РФ в Калининграде из-за запрета на транзит через Литву с 1 сентября, продолжили работы по субсидированию переправы.

Банки Литвы отказались принимать российские платежи

В июле руководство банка Siauliu bankas заявило, что с 15 августа не планирует обрабатывать платежи в российских рублях, вне зависимости от страны-получателя, а с 1 сентября банковское учреждение откажется уже от любых платежей в Россию и Беларусь.

Любая оплата за транзит грузов в Калининград через литовскую территорию проходит через Siauliu bankas, который с сентября откажется от любых российских транзакций. Другие банки страны — Swedbank, SEB или Luminor — уже некоторое время не обслуживают российские и белорусские платежи.

Напомним, что Литва также запретила через свою территорию ввозить в Калининград спирт и древесину. Хотя Москва угрожает жесткими ответными мерами, в Литве решили расширить перечень запрещенных для транзита российских товаров.

Ранее Фокус сообщал о деталях решения Евросоюза по частичному ослаблению "блокады" Калининграда. Решение Еврокомиссии предусматривает запрет на перевозку некоторых товаров только автотранспортом.