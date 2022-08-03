Литва повністю зупинить транзит до Калінінграда з 1 вересня

Єдиним банком у Литві, який донедавна приймав платежі за перевезення товарів до Калінінграда, був Siauliu bankas. Але з 1 вересня він відмовиться від обробки транзакцій, пов'язаних з РФ і Білоруссю.

Міністр комунікацій та транспорту Литви Марюс Скуодіс заявив, що розрахунки за транзит Калінінграда залежать тільки від банків. Така заява зроблена у відповідь на те, що тимчасовий повірений у справах Росії в Литві Сергій Рябоконь вручив ноту протесту Литві через те, що незабаром транзит до області Калінінграда може повністю припинитися. Про це повідомляє LRT.

"Держава ніяк не може зобов'язати банки [приймати платежі], все залежатиме від їхніх рішень", — зазначив у своєму коментарі литовський міністр.

Питання щодо оплати, на думку Скуодіса, необхідно направити російській стороні, оскільки, за його словами, як здійснюються розрахунки, — у відповідальності клієнта.

За словами Скуодіса, банкам, які обслуговують ці платежі, необхідно бути впевненими, що держвідомства контролюють дотримання санкцій.

Він зазначив, що основна роль відводиться митним службам і тому, чи банки довіряють митниці, також важливо, щоб банки не порушували умови виконання санкцій.

Представники РФ у Калінінграді через заборону на транзит через Литву з 1 вересня продовжили роботи із субсидування переправи.

Банки Литви відмовилися приймати російські платежі

У липні керівництво банку Siauliu bankas заявило, що з 15 серпня не планує обробляти платежі в російських рублях, незалежно від країни-отримувача, а з 1 вересня банківська установа відмовиться вже від будь-яких платежів до Росії та Білорусі.

Будь-яка оплата за транзит вантажів до Калінінграда через литовську територію проходить через Siauliu bankas, який з вересня відмовиться від будь-яких російських транзакцій. Інші банки країни — Swedbank, SEB або Luminor — вже деякий час не обслуговують російські та білоруські платежі.

Нагадаємо, що Литва також заборонила через свою територію ввозити до Калінінграда спирт та деревину. Хоча Москва загрожує жорсткими заходами у відповідь, у Литві вирішили розширити перелік заборонених для транзиту російських товарів.

Раніше Фокус повідомляв про деталі рішення Євросоюзу щодо часткового ослаблення "блокади" Калінінграда. Рішення Єврокомісії передбачає заборону на перевезення деяких товарів лише автотранспортом.