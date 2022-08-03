Полиция Италии арестовала активы архитектора, построившего "дворец Путина"

По данным журналистов, речь идет о Ланфранко Чирилло, спроектировавшем громадное поместье на берегу моря в Гелинджике. По информации итальянской полиции, изъяты вертолет, элитная недвижимость и произведения искусства.

Итальянская налоговая полиция изъяла активы на сумму свыше 141 млн евро у архитектора, который спроектировал особняк на черноморском побережье, которым, как считается, владеет российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении пресс-службы итальянской налоговой полиции говорится о конфискации активов у "известного профессионала" в Брешии и предполагаемых правонарушениях налогового законодательства.

Два источника журналистов сообщили, что речь идет об активах, принадлежащих Ланфранко Чирилло, который был автором проекта грандиозного поместья на берегу Черного моря в РФ.

[ + – ] Предполагаемый "дворец Путина" Фото: скриншот

Адвокат Чирилло подтвердил, что на активы его клиента наложен арест, заявив при этом, что клиент не нарушил какие-либо законы Италии по части налогообложения. Адвокат также сообщил, что Чирилло много лет жил в России, а в 2014 году получил российское гражданство.

[ + – ] Интерьер предполагаемого "дворца Путина"

С его слов, сейчас архитектор находится в Москве и он очень расстроен тем, что, после покупки престижной недвижимости и итальянских произведений искусства, после того, как он обеспечил жену и дочь, общественность решила, что он инсценировал свой переезд за границу.

[ + – ] Интерьер предполагаемого "дворца Путина"

Согласно данным итальянской полиции, были изъяты вертолет, элитная недвижимость, наличные, драгоценности и произведения искусства.

Ранее Фокус сообщал, что власти Ирландии заморозили российские активы на 1,72 млрд евро. Основная их часть — это банковские счета, а не, как считалось прежде, яхты или виллы.

США объявили о санкциях в отношении любовницы Путина. Кроме Алины Кабаевой персональный список лиц, на которых распространяются санкции, пополнили российские миллиардеры и сотрудники оккупационной администрации из Херсона и Мариуполя.