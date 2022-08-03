Поліція Італії заарештувала активи архітектора, який збудував "палац Путіна"

За даними журналістів, йдеться про Ланфранко Чірілло, який спроектував величезний маєток на березі моря в Гелінджику. За інформацією італійської поліції, вилучено вертоліт, елітну нерухомість та твори мистецтва.

Італійська податкова поліція вилучила активи на суму понад 141 млн. євро у архітектора, який спроєктував особняк на чорноморському узбережжі, яким, як вважається, володіє російський президент Володимир Путін. Про це повідомляє Reuters.

У заяві пресслужби італійської податкової поліції йдеться про конфіскацію активів у "відомого професіонала" у Брешії та можливих правопорушеннях податкового законодавства.

Два джерела журналістів повідомили, що йдеться про активи, які належать Ланфранку Чірілло, який був автором проєкту грандіозного маєтку на березі Чорного моря в РФ.

[ + – ] Імовірний "палац Путіна" Фото: скріншот

Адвокат Чірілло підтвердив, що на активи його клієнта накладено арешт, заявивши при цьому, що клієнт не порушив жодних законів Італії щодо оподаткування. Адвокат також повідомив, що Чірілло багато років жив у Росії, а у 2014 році отримав російське громадянство.

[ + – ] Інтер'єр імовірного "палацу Путіна"

За його словами, зараз архітектор знаходиться в Москві і він дуже засмучений тим, що після купівлі престижної нерухомості та італійських творів мистецтва, після того, як він забезпечив дружину і дочку, громадськість вирішила, що він інсценував свій переїзд за кордон.

[ + – ] Інтер'єр імовірного "палацу Путіна"

За даними італійської поліції, було вилучено вертоліт, елітну нерухомість, готівку, коштовності та витвори мистецтва.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Ірландії заморозила російські активи на 1,72 млрд євро. Основна їхня частина — це банківські рахунки, а не, як вважалося раніше, яхти чи вілли.

США оголосили про санкції щодо коханки Путіна. Окрім Аліни Кабаєвої персональний список осіб, на яких поширюються санкції, поповнили російські мільярдери та співробітники окупаційної адміністрації з Херсона та Маріуполя.